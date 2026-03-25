Psihologinja savjetuje: 'Ako ste umorni i nakon osam sati sna uvedite ove promjene'

Brojni ljudi i nakon osam sati sna osjećaju umor, a stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u količini sna, već i u njegovoj kvaliteti. Dr. Wendy Troxel, licencirana klinička psihologinja i istraživačica, ističe važnu razliku između količine i kvalitete sna, piše New York Post.

"Mnogi ljudi spavaju sedam do osam sati, a i ipak se bude umorni. Otprilike jedna od tri odrasle osobe ne spava dovoljno kvalitetno da bi se stvarno odmorila", tvrdi Troxel.

Uzroci umora nakon spavanja

Više je čimbenika koji mogu narušiti kvalitetu sna, bez obzira na to koliko ste sati spavali. Među najčešće spomenute spada konzumacija alkohola, koji značajno narušava kvalitetu sna te unos kofeina kasno tijekom dana. Stres, brige ili tjeskoba također doprinose fragmentiranom snu, kao i korištenje mobitela neposredno prije spavanja.

Troxel je istaknula da žene u prosjeku trebaju nešto više sna od muškaraca, što istraživanja potvrđuju, iako razlika nije velika – otprilike 10 do 15 minuta po noći. "Kvaliteta sna kod žena često je lošija nego kod muškaraca. One češće spavaju na način da se ne osjećaju odmorno, zbog čega im je potrebno nešto više sna", kaže.

Žene su također puno više sklonije nesanici u usporedbi s muškarcima, a rizik od poremećaja sna znatno raste tijekom menopauze.

Opasnost manjka sna

Za one koji tvrde da bolje spavaju s manje sati sna, Troxel objašnjava da to ne znači da im tijelo stvarno treba manje sna. "Jednostavno, tijelo im nije naviklo na duži san", dodaje.

Laboratorijska istraživanja pokazuju da nedostatak sna uzrokuje smetnje u prosudbi i funkcioniranju. "Osoba koja smatra da je dobro kada tijekom noći odspava samo četiri sata, vjerojatno nije svjesna koliko manjak sna utječe na njezinu kogniciju i performanse", pojašnjava Troxel.

Onima koji spavaju manje od preporučenog, Troxel savjetuje postupno povećanje vremena spavanja. Dodavanjem 15 minuta sna po noći tijelo se postupno prilagođava i usklađuje s prirodnim ritmom. "Poboljšanja su uočljiva kada se san povećava u malim koracima", kaže.

Preporuke psihologinje

Kvaliteta sna uvelike ovisi o zdravom načinu života i dosljednom rasporedu spavanja i buđenja. Nutritivno uravnotežena prehrana, bez teških i teško probavljivih namirnica u kasnim večernjim satima, doprinosi boljem snu. "Ne želite ići spavati gladni, ali isto tako nije dobro pokušavati zaspati s punim želucem dok tijelo još probavlja hranu", objašnjava.

Tjelesna aktivnost poboljšava kvalitetu sna, baš kao što san poboljšava učinkovitost vježbanja. Intenzivne vježbe neposredno prije spavanja mogu narušiti san, stoga je bolje vježbati ranije tijekom dana. "Vježbanje je stimulativno, osobito u društvenom okruženju i može ometati san. Ranije vježbanje bolje je za kvalitetu sna", savjetuje Troxel.

To ne znači da je nužno vježbati ujutro jer cirkadijalni ritam nije isti za sve. "Jutarnji tipovi vjerojatnije će imati koristi od ranijeg vježbanja, dok noćne ptice neće uživati u jutarnjim treninzima. Svakome je potrebno prilagoditi raspored prema vlastitom ritmu", poručuje.

"Kulturalni trendovi često narušavaju biološki ritam spavanja i buđenja, što je u velikoj mjeri izvan naše kontrole", zaključuje psihologinja Troxel.

