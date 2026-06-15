Štite nas ili ugrožavaju? Stručnjaci o kremama za sunčanje i raku kože

Pretpostavimo da ste među milijunima ljudi koji slijede savjete dermatologa i štite kožu od UV zraka koje mogu uzrokovati rak kože. Redovito nanosite proizvode za zaštitu od sunca kad izlazite van.

Zatim naiđete na izvještaj koji tvrdi da sastojci u kremama za sunčanje zapravo mogu uzrokovati rak. Odjednom postajete oprezni prema proizvodu koji ste doživljavali kao zaštitu.

Dobro je istražiti tvrdnje i obratiti pozornost na znanost iza proizvoda koje koristite na tijelu i u kućanstvu. Evo što istraživanja govore o riziku od raka kod korištenja krema za sunčanje.

Postoji li povezanost između kreme za sunčanje i raka?

Ne postoji znanstveni dokaz da korištenje kreme za sunčanje uzrokuje rak. Američka akademija za dermatologiju i Kanadsko dermatološko udruženje preporučuju korištenje krema za sunčanje kako bi se ljudi zaštitili od UV zračenja koje uzrokuje 80 do 90 posto slučajeva raka kože.

Zašto su se pojavile zabrinutosti?

Jedan od razloga za zabrinutost potrošačkih organizacija jest činjenica da se aktivni sastojci kemijskih krema za sunčanje mogu pronaći u krvi, urinu i majčinom mlijeku nakon jedne uporabe. To znači da se sastojci apsorbiraju kroz kožu i šire po tijelu.

Godine 2019. i 2020. američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) objavila je izvještaje u kojima je zatražila dodatne podatke o šest kemijskih sastojaka koji se često koriste u kremama za sunčanje u SAD-u. Ti sastojci su avobenzon, oksibenzon, oktokrilen, homosalat, oktisalat i oktinoksat.

Svi ovi kemijski spojevi pronađeni su u krvotoku u koncentracijama višim od onih koje FDA preporučuje.

FDA je također zatražila dodatne podatke o drugim sastojcima koji se rjeđe koriste u SAD-u, uključujući cinoksat, dioksibenzon, meradimat, padimat O i sulisobenzon.

Iako je FDA zatražila dodatna istraživanja, izvještaji nisu utvrdili da su te kreme opasne. Međutim, zbog dokaza da se sastojci apsorbiraju u tijelo, agencija želi bolje razumjeti moguće učinke.

Koje su prednosti korištenja kreme za sunčanje?

Korištenje kreme za sunčanje ima više važnih zdravstvenih prednosti.

Zaštita od opeklina

Ako se koristi odgovarajuća količina kreme sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili više, ako se redovito nanosi i ako se ne boravi predugo na suncu, ona učinkovito štiti kožu od opeklina. One u obliku losiona ili kreme obično bolje štite od sprejeva.

Zaštita od raka kože

Najvažnija korist je zaštita od UV zraka koje uzrokuju rak kože. Rak kože je jedan od najčešćih oblika raka, a ako se pravodobno ne otkrije može biti izrazito opasan.

Zaštita od oštećenja kože

Stručnjaci procjenjuju da oko 80 posto starenja kože lica uzrokuje izlaganje UV zračenju. Sunce može uzrokovati tamne mrlje, bore, gubitak čvrstoće, opuštenost i hrapavost kože. Širokospektralna krema štiti kožu od takvih oštećenja i ubrzanog starenja.

Koji su mogući rizici korištenja kreme za sunčanje?

Iako nema dokaza da kreme za sunčanje uzrokuju rak, neka istraživanja su pokazala potencijalne probleme s određenim sastojcima.

Hormonski poremećaji

Oksibenzon, jedan od sastojaka koji je bio u fokusu FDA izvještaja, klasificiran je kao tvar koja može ometati rad endokrinog sustava. U pokusima na životinjama pokazao je učinke na hormone, ali dokazi kod ljudi nisu jednoznačni. Neka istraživanja povezuju ga s nižom razinom testosterona kod mladih muškaraca, no nema dokaza da to utječe na plodnost.

Važno je napomenuti da se oksibenzon ne nalazi samo u kremama za sunčanje, već i u kozmetici i proizvodima za osobnu njegu. Uvijek provjerite deklaraciju.

Oštećenje bubrega

Jedno istraživanje pronašlo je više koncentracije oksibenzona u urinu osoba koje su pokazivale znakove oštećenja bubrega.

Promjene porođajne težine

Postoje proturječni dokazi o tome može li oksibenzon utjecati na veću porođajnu težinu kod neke novorođenčadi. Neka istraživanja pokazuju povezanost, dok druga ne nalaze nikakvu vezu.

Alergijske reakcije

Neki sastojci u kremama za sunčanje mogu izazvati alergijske reakcije. Simptomi uključuju crvenilo, koprivnjaču, bol, osip ili kvržice, ljuštenje kože, krvarenje te oteklinu.

Sastojci koji se najčešće povezuju s alergijama su oksibenzon, benzofenoni, cinamati i dibenzoilmetani. Mirisi u proizvodima također mogu izazvati iritacije ili alergije.

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Utjecaj na koraljne grebene i morski ekosustav

Oksibenzon i oktinoksat zabranjeni su u nekim zemljama jer mogu štetiti morskom životu, uključujući koraljne grebene. Međutim, istraživanja na ljudima nisu pokazala jasnu štetnost tih kemikalija.

U Europskoj uniji oksibenzon (Benzophenone-3) i oktinoksat (Ethylhexyl Methoxycinnamate) nisu u potpunosti zabranjeni za prodaju. Međutim, njihovo korištenje i koncentracije strogo su regulirani i ograničeni zbog sumnji na endokrine poremećaje (utjecaj na hormone) i štetnog utjecaja na morske ekosustave.

Također, jedno istraživanje pokazalo je da samo 52 posto proizvoda označenih kao “reef safe” zapravo ne sadrži sastojke štetne za morski život.

Koji su simptomi raka kože?

Izgled raka kože ovisi o vrsti (karcinom pločastih stanica, bazocelularni karcinom ili melanom), ali treba obratiti pozornost na promjene na koži kao što su crvene mrlje koje svrbe ili krvare, krastave ranice, sjajne kvržice, izrasline s podignutim rubovima i udubljenjem u sredini te bradavičaste izrasline koje krvare ili stvaraju kruste, piše Healthline.

Također su sumnjive sve promjene koje imaju nepravilne rubove, asimetrični madeži ili izrasline, promjene u boji madeža te madeži ili izrasline koje se mijenjaju ili rastu veći od 6 milimetara.

Nanopartikule, tijelo i okoliš

Neki mineralni filteri danas koriste nanopartikule kako bi krema bila lakša za nanošenje i manje gusta. Proizvođači tvrde da one i bolje blokiraju UV zrake.

Iako zasad nema dokaza da uzrokuju rak, postoje zabrinutosti da udisanje velikih količina može biti štetno za pluća. Zato se ne preporučuju puderi i sprejevi s nanopartikulama.

Kreme u obliku losiona koje sadrže nanopartikule mogu se apsorbirati kroz kožu, ali zasad nema dokaza da to šteti zdravlju.

Nanotehnologija u kremama za sunčanje relativno je nova, pa još nije jasno kakve dugoročne učinke može imati na ljude i okoliš. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumjeli potencijalni rizici.

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