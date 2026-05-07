Zbog opasnog izazova djevojčica (10) ima teške opekline na licu: 'Pričajte s djecom'

Desetogodišnja djevojčica iz Ujedinjenog Kraljevstva hospitalizirana je nakon što joj je popularna "squishy" igračka eksplodirala u lice tijekom izvođenja opasnog TikTok izazova, ostavivši je s teškim opeklinama. Slučaj je ponovno pokrenuo raspravu o mračnoj strani viralnih trendova i odgovornosti roditelja, platformi i proizvođača.

Majka djevojčice, 42-godišnja Charlotte iz Bristola, opisala je stravičan prizor. "Kada je ušla, odmah sam vidjela da joj je lice jarko crveno. Vidjela sam tragove opeklina, koža je nedostajala i stvarali su se mjehuri", izjavila je za BBC, dodavši kako je Bella bila sva u suzama.

Eksperiment koji je pošao po zlu

Incident se dogodio u kući Belline prijateljice. Djevojčice su, prema dostupnim informacijama, pokušale kopirati viralni TikTok izazov koji uključuje stavljanje popularne igračke, mekane antistres kocke ispunjene gelom od polivinil alkohola, prvo u zamrzivač, a zatim u mikrovalnu pećnicu na nekoliko sekundi kako bi postala rastezljivija.

Naizgled bezazleni eksperiment imao je katastrofalne posljedice. Želatinasta kocka je eksplodirala, a vruća, ljepljiva masa nalik napalmu raspršila se po Bellinu licu. "Zbog silikonskog vanjskog sloja, nisu mogle osjetiti koliko je vruće unutra, pa ju je njezina prijateljica stisnula, a tada je eksplodirala po objema", objasnila je majka. Zabrinuta je da bi njezina kći mogla imati doživotne ožiljke.

U objavi na društvenim mrežama, uz slike ozljeda, napisala je: "Uputili su je na odjel za opekline i rekli joj da neće smjeti izlagati lice suncu najmanje dva ljeta. Nisu sigurni hoće li ostati ožiljak. Prava je sretnica što joj to nije dospjelo u oko."

Problem koji pogađa i Hrvatsku

Bellin slučaj nažalost nije jedini. Opasni online izazovi postali su globalni problem s teškim posljedicama i u Hrvatskoj, gdje su nadležne službe više puta izdale upozorenja.

Jedan od najtežih slučajeva zabilježen je u ožujku 2026. godine, kada je šesnaestogodišnjak iz okolice Bjelovara završio u kritičnom stanju s opeklinama trećeg stupnja na 95 posto tijela. Sumnja se da su ozljede posljedica sudjelovanja u tzv. "izazovu puhanja vatre" koji uključuje zapaljivu tekućinu. Nažalost, ovo je samo jedan u nizu opasnih trendova. Tijekom 2024. i 2025. godine zabilježene su brojne ozljede učenika zbog "Superman izazova", gdje dijete skoči na ruke vršnjaka koji ga potom odbace u zrak. Ranije su zabilježeni i slučajevi u kojima su dječaci u Osijeku zadobili torziju testisa zbog sudjelovanja u izazovu udaranja u spolovilo, kao i trend ležanja na cesti ispred automobila u Rijeci.

Zbog ovakvih događaja, Hrvatski Centar za sigurniji internet (CSI) kontinuirano upozorava na tamnu stranu viralnih trendova i poziva roditelje na oprez. Iz CSI-ja ističu da su adolescenti skloniji rizicima jer dio mozga zadužen za procjenu opasnosti i dugoročnih posljedica još nije potpuno razvijen, što ih čini posebno ranjivom skupinom. U apelima naglašavaju da online izazovi postaju sve opasniji i mogu ugroziti zdravlje i život djece, a sve radi lajkova i popularnosti na društvenim mrežama. Zato savjetuju roditeljima da redovito razgovaraju s djecom o sadržaju koji prate na internetu i da ih poduče o prepoznavanju opasnih situacija.

U SAD-u je zabilježen i slučaj gotovo identičan Bellinom, gdje je devetogodišnji dječak u siječnju 2026. zadobio teške opekline lica i ruku nakon što mu je ista igračka eksplodirala poslije zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

Odgovornost proizvođača i pravila platforme

Igračke NeeDoh, koje proizvodi tvrtka Schylling, iznimno su popularne i mogu postići visoke cijene na tržištu. Iako ih roditelji često kupuju djeci zbog senzornih problema, na internetu postoje brojne pritužbe da igračke lako pucaju. Američka organizacija za zaštitu potrošača Consumer Reports čak je zabilježila prijave o kemijskim opeklinama nakon pucanja igračke pri normalnoj upotrebi te je utvrdila da je gel unutar jedne verzije igračke kiseo poput limunovog soka.

Proizvođač Schylling tvrdi da je sadržaj igračke siguran i da se sastoji od maltoze (vrste šećera) ili polivinil alkohola koji se koristi i u farmaciji. Unatoč tome, na njihovoj web stranici stoji jasno upozorenje: "NEMOJTE grijati, zamrzavati ili stavljati u mikrovalnu pećnicu, može uzrokovati ozljede." Tvrtka također navodi da surađuje s TikTokom na uklanjanju sadržaja koji prikazuje zlouporabu njihovih proizvoda.

Sam TikTok na svojim stranicama navodi da ne "dopušta prikazivanje ili promicanje opasnih aktivnosti i izazova", no opasni sadržaji i dalje pronalaze put do mladih korisnika. Charlotte sada koristi priču o opeklinama njezine kćeri kako bi upozorila druge. "Molim vas, razgovarajte s djecom o opasnostima. Ako pretražite na internetu, vidjet ćete koliko je djece zadobilo stravične opekline radeći ovo", poručila je.

Stručnjaci se slažu da je ključ u prevenciji. Otvorena komunikacija s djecom o trendovima na društvenim mrežama, edukacija o načinu funkcioniranja algoritama koji promoviraju ekstreman sadržaj i prijavljivanje opasnih videozapisa prvi su koraci u zaštiti najmlađih od potencijalno tragičnih posljedica online zabave.

