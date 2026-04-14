Šest puta pobijedio rak, sad lovi Guinnessov rekord: U oklopu od 27 kg napada novi maraton

Pobijedio je rak šest puta, izgubio nekoliko organa i ima slab imunitet. No umjesto da se opusti na kauču, Britanac Jonathan Acott (51) iz Ewella navući će 27 kg oklopa i 26. travnja nastupiti na Londonskom maratonu. Cilj? Oboriti svjetski rekord.

Jonathan je u životu zaista pretrpio puno toga. Prvi put mu je dijagnosticiran rak testisa 2004. godine, kada je imao samo 22 godine, ali tada nije imao ni ideju kakve ga sve zastrašujuće dijagnoze čekaju u budućnosti. Nakon toga uslijedio je tumor na prsima, još ponovnih pojava bolesti, operacija limfnih čvorova, zatim rak debelog crijeva te uklanjanje bubrega i slezene.

Svaka prosječna osoba bi se slomila, no ne i on. Jonathan trči maratone i voli rušiti rekorde. Nevjerojatno? Da. Hrabro? Naravno. I, mora se reći, ludo i rizično.

"Obožavam Guinnessovu knjigu rekorda još od djetinjstva i želio sam oboriti taj rekord već 40 godina. Ovo je prvi put da se osjećam sposobnim posvetiti se tome'', iskreno kaže. "Također, nakon što sam trčao na svih sedam kontinenata, čini se da su maratoni pravi izbor za mene," kaže, šokiran onim što je postigao unatoč bolestima.

"Rekord maratona mi se činio kao dobar spoj, i iako nisam dovoljno brz da oborim rekord u brzini, taj rekord patnje izgleda kao savršen spoj za mene'', objašnjava ironično ovaj Britanac. Zato kaže da će trčati u oklopu od 27 kg. "To je savršena metafora jer podsjeća da nas teret koji nosimo ne mora zaustavljati. Naprotiv, to može biti upravo ono što nas jača dok idemo naprijed'', misli Jonathan.

Kaže da je kretanje u oklopu vrlo neugodno. "Stvara pritisak na cijelo tijelo. Kad ga stavite, odmah se osjećate puno toplije, ali kaciga je vjerojatno najizazovnija jer djeluje klaustrofobično i jako je vruće. Potrebno je oko 30 minuta da se pravilno obuče i to je posao za dvije osobe," kaže Jonathan o svojoj ideji te napominje kako ignorira svakoga tko sumnja da može odraditi taj izazov.

"Jednom sam preplivao 12 milja na jezeru Windermere jer sam uživao u tome. Da sam slušao što su mi ljudi govorili nakon svih operacija i liječenja šest vrsta raka, ne bih postigao ni polovicu onoga što jesam i sigurno ne bih istrčao maraton na svakom kontinentu. I ne dopuštam da me ograničavajuća uvjerenja zaustave'', odlučan je Jonathan koji također prikuplja novac za svoju organizaciju Gift of Go.

"Ovdje smo da pomognemo ljudima pogođenima rakom da povrate radost i izgrade otpornost uklanjanjem financijskih prepreka koje ometaju njihove strasti. Pružamo izravne 'mikro-darove' koji pretvaraju želje u djelo i osiguravaju da, iako rak može mnogo iscrpiti, nikada nikome ne oduzima slobodu'', zaključuje.

