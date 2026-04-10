Učiteljica (34) je izbjegavala ogledala, a onda izgubila više od 60 kg: 'Ljudi ne razumiju'

Učiteljica Becka Gill (34) iz Velike Britanije godinama se borila s prekomjernom težinom . U jednom je trenutku imala čak 122 kilograma. Zbog nezadovoljstva izgledom, izbjegavala je društvena događanja i ogledala. Nakon operacije smanjenja želuca i primjene suvremene terapije, uspjela je izgubiti više od 60 kilograma.

Becka opisuje razdoblje prije mršavljenja kao iznimno teško, obilježeno lošim mentalnim stanjem koje je narušilo njezin društveni život. Uz unutarnju borbu, suočavala se i s uvredljivim komentarima okoline, piše Mirror.

Operacija smanjenja želuca

"Jednom prilikom, tijekom večernjeg izlaska, jedan mi je muškarac rekao da sam debela. Nisam reagirala, ali me to duboko povrijedilo", prisjetila se.

Prekretnica se dogodila u srpnju 2022. godine, kada se Becka odlučila za operaciju smanjenja želuca u Turskoj. Tim zahvatom, koji je stajao oko 3500 eura, kirurški joj je uklonjen veći dio želuca, no operacija je bila samo prvi korak. Uslijedio je strogi postoperativni oporavak koji je zahtijevao potpunu promjenu načina života. Prvi tjedni bili su ograničeni isključivo na tekućinu, nakon čega je polako prelazila na kašastu i mekanu hranu. Svaki obrok morao je biti pažljivo planiran, a doživotna suplementacija vitaminima i mineralima postala je nužnost kako bi se izbjegli zdravstveni problemi. Iako je nakon operacije izgubila gotovo 40 kilograma, njezin put nije bio bez izazova. Nakon što je vratila dio kilograma, osjećala je frustraciju i strah da, unatoč svemu, neće uspjeti ostvariti cilj.

Suočavanje s predrasudama

Nova nada stigla je u siječnju 2024. godine, kada je započela s primjenom jednog lijeka. Riječ je o modernoj terapiji, injekciji koja djeluje kao dvostruki agonist GIP i GLP-1 receptora, a koristi se za liječenje dijabetesa tipa 2, no pokazala se iznimno učinkovitom i za mršavljenje jer potiče osjećaj sitosti i regulira šećer u krvi. Međutim, ni to rješenje nije bilo bez poteškoća. Često se suočavala s neugodnim nuspojavama poput mučnine i probavnih smetnji, koje su kod pacijenata nakon barijatrijske kirurgije mogle biti još izraženije. Unatoč uspjehu, Becka se suočila s kritikama da je "odabrala lakši put".

"Ljudi često ne razumiju koliko je takav proces zapravo težak i koliko truda zahtijeva", poručuje onima koji osuđuju njezine odluke, ističući kako je podrška obitelji i prijatelja bila ključna.

Danas je Becka zadovoljna svojom težinom, no naglašava kako je najvažnija promjena ona psihološka. "Napokon se osjećam ugodno u vlastitoj koži. Prvi put se smiješim osobi koja me gleda u ogledalu", kaže.

Njezina predanost tjelovježbi također je rezultat postupnog i discipliniranog procesa. Put do ljubavi prema teretani započeo je laganim šetnjama neposredno nakon operacije, koje su s vremenom postajale duže i češće. Tek nakon odobrenja liječnika, uvela je kardio vježbe niskog intenziteta, poput plivanja i vožnje sobnog bicikla, da bi na kraju dodala i treninge snage. S novim samopouzdanjem zavoljela je teretanu, koja joj danas, umjesto straha, donosi osjećaj snage i ponosa.

