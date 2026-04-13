Godinama je patila zbog golemih grudi: 'Na kraju sam nosila više grudnjaka odjednom'

Bol u leđima, žgaravica i grudi teške kao male bučice. Amerikanka Cameron Light (30) godinama se mučila s velikim grudima, koje su težile oko 4,5 kg i savijale joj kralježnicu.

Nakon 12 dugih godina oklijevanja, konačno je platila više od 11 tisuća eura za operaciju na kojoj su joj liječnici odstranili oko 2 kg tkiva iz prsa. Olakšanje koje je osjetila gotovo je neopisivo, a na internetu naišla je na ogromnu podršku.

"Odmah sam se zaljubila u svoje nove grudi. Olakšanje na leđima i ramenima bilo je primjetno čim sam se probudila. Napokon sam mogla slobodno disati i spavala prvu noć nakon operacije bez hrkanja, žgaravice ili refluksa," kaže, opisujući ogromno olakšanje koje je osjetila odmah nakon operacije. "Prije su mi grudi deformirale leđa i vrat... Sjedili su mi na plućima i dijafragmi. Bilo je iscrpljujuće, mentalno i fizički."

I nisu to bili samo fizički problemi koje joj je stvarao njezin dekolte. Grudi su joj također bile prilično opuštene zbog velike mase, a ljudi oko nje su to primjećivali.

"Ljudi su često gledali. Muškarci su ih čak gledali bez skrivanja, ravno u njih, ne u moje lice... Na kraju sam nosila više grudnjaka odjednom i uvijek bih prekrižila ruke na prsima'', prča Cameron, koja živi na Floridi i radi kao primalja.

Nakon što je dojila sina, konačno je donijela odluku, piše Profimedia.

"Plakala sam mužu zbog toga... Grudi su mi bile teške, boljele su i osjećala sam se puno veća nego što zapravo jesam," povjerila se ova Amerikanka.

Danas je napokon u miru od svih neugodnih manifestacija i uživa u svakodnevnim, običnim stvarima. "Mogu oprati suđe bez da mi grudi padnu u sudoper... i mogu nositi samo jedan grudnjak'', kaže Cameron o velikoj životnoj promjeni. Kaže da je podršku uglavnom pronašla online. "Dobila sam toliko poruka od ljudi... oni mi znače sve."

