Ove 24 stvari o svemiru filmovi pogrešno prikazuju: Stvarnost je čudesnija i složenija

Svemir je dugo očaravao i fascinirao čovječanstvo, vjerojatno još otkako je prvi čovjek pogledao u noćno nebo i ugledao sjajne točkice u golemom oceanu tame. U prošlom stoljeću, ljudsko znanje i svijest o tome što se nalazi izvan Zemlje uvelike su se povećali. Čovječanstvo je uspjelo putovati izvan granica planeta, pa čak i stići do Mjeseca.

Uz to, još uvijek postoji puno toga o svemiru što treba otkriti i razumjeti. U djelima fikcije i popularne kulture, posebno u filmovima, praznine u našem znanju o svemiru popunjene su kreativnošću i nagađanjima. To je navelo širu javnost da pretpostavi da način na koji se stvari odvijaju u svemiru na velikom platnu točno odražava kako bi se odvijale u stvarnom životu, piše Grunge.

Naravno, nitko zapravo ne ide u kino kako bi učio o astrofizici ili saznao postoji li doista gravitacija u svemiru. No, Hollywood nam je, u svojoj potrazi za dramom i spektaklom, usadio neke pogrešne predodžbe o tome kako svemir zaista funkcionira. Od zaglušujućih eksplozija do heroja koji skaču u svemirska odijela u treptaju oka, filmska znanstvena fantastika često je više fantastika nego znanost.

U galeriji saznajte koje 24 stvari o svemiru filmovi pogrešno prikazuju.