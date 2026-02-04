Liječnike uznemirio viralni trend sa zdravim sjemenkama: 'Može završiti kobno'

Brzi pregled TikToka otkriva tisuće ljudi koji sudjeluju u takozvanom "izazovu s chia sjemenkama", nesvjesni da bi im životi mogli biti u opasnosti. Ovaj viralni trend potiče na ispijanje napitka od vode i chia sjemenki u nadi za brzim i lakim gubitkom kilograma, no dijetetičari i liječnici dižu uzbunu zbog ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Trend uključuje ispijanje šalice vode s dvije žlice chia sjemenki tijekom razdoblja od sedam do četrdeset uzastopnih dana. Sudionici tvrde da im je ovaj napitak pomogao izgubiti značajnu količinu kilograma uz minimalan napor. Iako su chia sjemenke poznate po svojim zdravstvenim prednostima, način na koji se konzumiraju u ovom izazovu može dovesti do po život opasnih komplikacija.

Kako bezazlene sjemenke postaju prijetnja?

Chia sjemenke iznimno su hidrofilne, što znači da mogu apsorbirati tekućinu do dvadeset i sedam puta više od svoje težine. Kada se potope u vodu, stvaraju gusti gel, zbog čega ih neki korisnici na TikToku nazivaju "vodom s punoglavcima". Upravo ta sposobnost upijanja, iako korisna u kulinarstvu za zgušnjavanje smoothieja ili kao zamjena za jaja, predstavlja glavni rizik.

Ako se sjemenke pojedu sirove, a zatim se popije voda, one mogu nabubriti u jednjaku prije nego što stignu do želuca. To stvara gustu, ljepljivu masu koja može uzrokovati začepljenje dišnih puteva, gušenje, pa čak i smrt. Iako zvuči kao urbana legenda, slučaj iz 2014. godine potvrđuje da je opasnost stvarna. Neimenovani muškarac primljen je u bolnicu u Sjevernoj Karolini jer nije mogao gutati, a uzrok je bila upravo želatinasta masa stvorena od chia sjemenki.

Dr. Rebecca Rawl, koja je sudjelovala u liječenju pacijenta, opisala je masu kao nešto nalik plastelinu. "Dobilo je konzistenciju vrlo sličnu plastelinu, tvrdu za tekućinu, ali istovremeno i mekanu", izjavila je. Uobičajeni medicinski alati nisu mogli ukloniti blokadu, pa je morala koristiti endoskop namijenjen djeci kako bi postupno otkidala komadiće stvrdnute mase i gurala ih prema želucu.

Probavne smetnje i druge nuspojave

Opasnost od gušenja nije jedini rizik. Nutricionisti upozoravaju da konzumacija suhih chia sjemenki može dovesti do ozbiljnih probavnih problema. Budući da sjemenke upijaju vodu iz probavnog trakta, mogu uzrokovati jake bolove u trbuhu, zatvor, nadutost i plinove ako se ne unese dovoljno tekućine.

Foto: Shutterstock

"Neki viralni izazovi ne spominju da chia može uzrokovati probavne neugodnosti ako se količina prebrzo poveća ili se ne uzima s dovoljno tekućine. Sjemenke mogu pomoći u kontroli tjelesne težine jer su bogate vlaknima i povećavaju osjećaj sitosti, ali same po sebi nisu alat za mršavljenje", naglašava registrirana nutricionistica Monica Kranner.

Sličnog je mišljenja i nutricionistica GQ Jordan. "Chia sjemenke nisu detoks, čudotvorni lijek niti prečac do gubitka masnoće", rekla je. "One su podrška kao dio uravnotežene prehrane, ali neće poništiti lošu prehranu, neredovite obroke ili nizak unos vlakana iz drugih izvora."

Kako sigurno uživati u prednostima chia sjemenki?

Unatoč rizicima nepravilne konzumacije, chia sjemenke nude brojne zdravstvene prednosti ako se pravilno koriste. Bogate su alfa-linolenskom kiselinom (ALA), biljnim oblikom omega-3 masnih kiselina, te sadrže oko deset grama vlakana u porciji od dvadeset i osam grama, piše Daily Mail.

Stručnjaci savjetuju da se chia sjemenke uvijek potope u tekućinu, poput vode, mlijeka ili jogurta, barem pet do deset minuta prije konzumacije kako bi mogle nabubriti. GQ Jordan preporučuje da se počne s malom količinom i postupno povećava unos, posebno kod osoba sklonih nadutosti. Osobe s poteškoćama pri gutanju, značajnim probavnim problemima ili poznatim alergijama na sjemenke trebale bi biti posebno oprezne.

Na kraju, važno je zapamtiti savjet nutricionistice Sophie Bertrand. "Niti jedna pojedinačna namirnica nije čarobno rješenje. Održivi zdravstveni rezultati, uključujući i kontrolu tjelesne težine, ovise o cjelokupnom obrascu prehrane, tjelesnoj aktivnosti, snu i metaboličkom zdravlju, a ne o pojedinačnim 'supernamirnicama'", rekla je.

Stoga, umjesto slijepog praćenja trendova s društvenih mreža, ključno je informirati se i pristupiti prehrani na siguran i uravnotežen način.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke