Je li priča o zdravijem kruhu nakon zamrzavanja samo trik?Stručnjaci otkrivaju istinu

Jednostavan kuhinjski trik postao je viralan na društvenim mrežama, a tvrdi da zamrzavanje ugljikohidrata prije konzumacije može olakšati probavu i biti bolje za razinu šećera u krvi. No, koliko u tome ima istine? Stručnjaci za prehranu potvrđuju da u ovom trendu postoji zrno istine, iako su tvrdnje često preuveličane.

Videozapisi koji kruže TikTokom i Instagramom prikazuju liječnike i nutricioniste kako tvrde da kriška kruha, nakon što je zamrznuta i odmrznuta, postaje "potpuno drugačija i 10 puta zdravija". Iako je to daleko od istine, znanstvena istraživanja potvrđuju da ovaj proces može imati određene prednosti, funkcionirajući kao svojevrsna "kontrola štete" pri konzumaciji kruha.

Što kaže znanost? Tajna je u otpornom škrobu

Stručnjaci objašnjavaju da se tajna krije u načinu na koji zamrzavanje i podgrijavanje mijenjaju strukturu škroba u kruhu. Taj proces, poznat kao retrogradacija, pretvara dio probavljivog škroba u ono što nazivamo otpornim škrobom.

"Otporni škrob je vrsta ugljikohidrata koja se odupire probavi u tankom crijevu i umjesto toga hrani dobre bakterije u debelom crijevu", objašnjava dr. Bryan Quoc Le, znanstvenik za hranu. Time otporni škrob funkcionira slično kao i dijetalna vlakna.

Jedna manja studija iz 2008. godine, objavljena u časopisu European Journal of Clinical Nutrition, testirala je kruh na četiri načina: svjež, zamrznut pa odmrznut, tostiran i zamrznut pa tostiran. Znanstvenici su otkrili da je posljednja kombinacija – zamrzavanje pa tostiranje – najviše smanjila skok šećera u krvi kod zdravih sudionika. U usporedbi sa svježim kruhom, odgovor glukoze u krvi pao je za gotovo 40%.

Važno je napomenuti da se svježe pečeni kruh ili bilo koja vruća hrana ne bi trebala stavljati izravno u zamrzivač zbog rizika od razvoja bakterija i podizanja temperature u zamrzivaču. Umjesto toga, hranu je potrebno prvo ohladiti, podijeliti na porcije i pohraniti u hermetički zatvorene posude.

Koliko je ovaj trik zaista učinkovit?

Iako znanost potvrđuje postojanje koristi, one su prilično skromne.

"Ponavljani ciklusi grijanja i hlađenja mogu značajno povećati sadržaj otpornog škroba, ali vrsta kruha koju jedete, veličina porcije i namirnice s kojima ga kombinirate imaju daleko veći utjecaj", ističe Helen Tieu, registrirana dijetetičarka i nutricionistica.

Tieu naglašava da su kruh od cjelovitog zrna, proklijalih žitarica ili kiselog tijesta, u kombinaciji s proteinima i povrćem, daleko učinkovitiji u kontroli šećera u krvi od bijelog kruha, bez obzira na način skladištenja. Također, dodavanje maslaca ili slatkih namaza poništit će sve potencijalne prednosti, piše Fox News.

S time se slaže i dr. Le, napominjući da "izbor kruha nadmašuje način skladištenja ili pripreme". On naglašava da se zamrzavanje i tostiranje ne smiju smatrati izgovorom za neograničenu konzumaciju.

Zamrzavanje i podgrijavanje kruha ne uništava vlakna, proteine ili većinu vitamina. Glavni nedostatak je tekstura, jer zamrznuti kruh može postati suši ili izgubiti svježinu.

Iako ovaj trik može blago smanjiti glikemijski indeks kruha, stručnjaci se slažu da će kontrola porcija i odabir nutritivno bogatijih vrsta kruha uvijek donijeti bolje rezultate za vaše zdravlje. Kako bi se potvrdili značajniji klinički učinci, posebno za osobe s predijabetesom ili dijabetesom, potrebne su dugoročnije i veće studije.

