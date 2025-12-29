Sedam policajaca ranjeno: Je li incident povezan s uhićenjem 115 članova Islamske države?

Sedmero turskih policajaca ranjeno je u ponedjeljak u sukobu s militantima Islamske države na sjeverozapadu Turske.

Sporadična pucnjava mogla se čuti na mjestu sukoba u pokrajini Yalova, južno od Istanbula i na obali Mramornog mora, gdje su policijski timovi pokrenuli operaciju u kući u kojoj vjeruju da se skrivaju militanti.

Policija je blokirala cestu koja vodi prema kući. Dim se dizao iz obližnjeg požara dok su mjesto nadzirali policijski helikopter, kola hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Osumnjičeni da planiraju teroristički napad

Podsjetimo, turska policija prošli je tjedan privela 115 osumnjičenih članova Islamske države za koje su rekli da su planirali izvesti terorističke napade na Božić i Novu godinu u zemlji.

Državna televizija TRT Haber izvijestila je u ponedjeljak da su ranjeni policajci prevezeni u obližnje bolnice i da nisu u teškom stanju.

Osumnjičeni su otvorili vatru na policiju dok su započinjali operaciju oko 3 sata ujutro, izvijestila je televizija NTV. Specijalne policijske snage poslane su na mjesto događaja iz susjedne pokrajine Bursa kako bi pružile podršku.

Planovi napada

Glavni tužitelj Istanbula prošli je tjedan izjavio da militanti Islamske države planiraju terorističke napade, posebno na nemuslimane.

Prije gotovo desetljeća, džihadistička skupina okrivljena je za niz napada na civilne ciljeve u Turskoj, uključujući oružani napad na noćni klub u Istanbulu i glavnu gradsku zračnu luku, u kojima su ubijeni deseci ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se doista krije iza Trumpovog napada na 'teroristički ološ'? Kovačević: 'On skreće pažnju'