Plastični kirurg otkrio koji zahvat na sebi nikada ne bi napravio: 'Izrazito je opasan'

Jedan je plastični kirurg otkrio koji estetski zahvat nikada ne bi napravio na sebi, a riječ je o trendu koji je posljednjih godina zavladao Hollywoodom i svijetom.

Ovo je priznanje stiglo od dr. Seana McNallyja, plastičnog kirurga iz Oregona. Dr. McNally je stručnjak za estetske i rekonstruktivne zahvate, s posebnim naglaskom na facelifting, abdominoplastiku te operacije grudi i ruku. Ipak, postoje dva zahvata koja osobno izbjegava.

Operacije s visokim rizikom od komplikacija

Prvi zahvat na koji dr. McNally upozorava su implantati u stražnjici. "Oni imaju vrlo visoku stopu dugoročnih komplikacija, bez obzira na način izvođenja", izjavio je dr. McNally za Daily Mail. "Upravo smo se zato okrenuli BBL-u", nastavio je, objašnjavajući kako se struka sve više udaljava od implantata i daje prednost korištenju masnoće s tijela pacijenta.

Iako je brazilsko podizanje stražnjice (BBL) postalo popularna alternativa, dr. McNally upozorava na jedan ključni, iznimno opasan dio tog postupka: ubrizgavanje masnoće izravno u glutealne mišiće. Riječ je o zahvatu koji je postao pravi hit u Hollywoodu, a podvrgnule su mu se, između ostalih, i reperice Cardi B (33) te Nicki Minaj (43).

Popularnost ovog zahvata strelovito raste. Broj operacija povećanja stražnjice porastao je za gotovo 63 posto diljem svijeta između 2020. i 2024. godine, a prema međunarodnim podacima, samo ove godine plastični kirurzi izveli su preko 644.000 BBL procedura. BBL uključuje uzimanje masnoće s drugih dijelova tijela, poput trbuha ili leđa te njezino ubrizgavanje u područje bedara i stražnjice. Međutim, ubrizgavanje masti izravno u mišić pokazalo se iznimno opasnim, tvrdi ovaj liječnik.

"U početku se to radilo kako bi se stvorilo više prostora za masnoću, no ispostavilo se da takav pristup povećava rizik od masne embolije, što je BBL učinilo najsmrtonosnijom plastičnom operacijom", objasnio je dr. McNally i dodao: "Danas se preporučuje izbjegavanje ubrizgavanja masti u mišić te korištenje ultrazvuka kako bismo bili sigurni da mast ubrizgavamo u pravi, sigurniji prostor."

Nekroza masnog tkiva i nerealna očekivanja

Prema Američkom društvu plastičnih kirurga, dodatne komplikacije zbog slučajnog ubrizgavanja masti u mišić mogu uključivati i nekrozu masnog tkiva. Nekroza masti je "odumiranje masnog tkiva", što se može manifestirati kao bolne kvržice i neravnine ispod kože te dovesti do ozbiljnih infekcija. Zapravo, ovo je operacija zbog koje pacijenti često najviše žale.

U studenom je plastični kirurg Fuat Yüksel izjavio za Daily Mail da je glavna pritužba njegovih pacijenata: "Rezultat nije ispunio moja očekivanja."

Prema dr. Yükselu, mnogi pacijenti ulaze u operacijsku salu s nerealnim očekivanjima. U stvarnosti, postoji granica sigurne količine transfera masti, a značajan dio tijelo će prirodno reapsorbirati tijekom procesa zacjeljivanja.

Slično iskustvo podijelila je i dobitnica Grammyja, pjevačica Sza (36), koja je prošle godine za britanski Vogue izjavila da žali zbog tog zahvata: "Tako sam bijesna što sam to učinila. Dobila sam na težini zbog nepokretnosti tijekom oporavka, pokušavajući sačuvati masnoću. Bilo je to jednostavno glupo."

