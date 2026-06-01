Objavljene nove cijene goriva: Ovo će vas dočekati na pumpama

Vlada je na održanoj telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Tako je donesena nova 14-dnevna Uredba o cijenama goriva.

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći s ponedjeljka na utorak plaćat ćemo ovoliko:

Eurosuper 95: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Eurodizel: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od pet centi)

Plavi dizel: 1,09 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)

"Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene dvije uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata, i to snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike."

UNP za spremnike: 1.35 EUR/kg (smanjenje za 0.09 EUR/kg)

UNP za boce: 1.93 EUR/kg (smanjenje za 0.09 EUR/kg)