SVE POJEFTINJUJE

Objavljene nove cijene goriva: Ovo će vas dočekati na pumpama

Objavljene nove cijene goriva: Ovo će vas dočekati na pumpama
Foto: RTL Danas

Ovo su nove cijene goriva od utorka

1.6.2026.
11:03
danas.hr
RTL Danas
Vlada je na održanoj telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Tako je donesena nova 14-dnevna Uredba o cijenama goriva.

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći s ponedjeljka na utorak plaćat ćemo ovoliko:

  • Eurosuper 95: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)
  • Eurodizel: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od pet centi)
  • Plavi dizel: 1,09 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)

Foto: Vlada RH

"Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene dvije uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata, i to snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan - butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike."

  • UNP za spremnike: 1.35 EUR/kg (smanjenje za 0.09 EUR/kg)
  • UNP za boce: 1.93 EUR/kg (smanjenje za 0.09 EUR/kg)

Foto: Vlada RH

 

