Morgan Freeman: Glas koji prepoznajemo i karijera koja ne blijedi

Put do zvijezda nije bio trenutačan

Rođen 1937. u Memphisu, Freemanov put nije bio jednostavan. Nakon srednje škole, odbio je stipendiju za glumu kako bi se pridružio američkom ratnom zrakoplovstvu. Ipak, strast prema glumi prevladala je te se nakon vojske preselio u Kaliforniju i počeo graditi karijeru na kazališnim daskama. Široj javnosti postao je poznat kroz dječju emisiju 'The Electric Company' sedamdesetih godina, no filmski proboj uslijedio je tek 1987. godine. Uloga svodnika u filmu 'Street Smart' donijela mu je prvu nominaciju za Oscara i pokazala nevjerojatan glumački raspon koji će obilježiti njegovu karijeru.

Uloge koje su definirale generacije

Godine 1989. bile su prijelomne s čak tri zapažene uloge: narednika u povijesnoj drami 'Rat za slavu', ravnatelja u 'Nasloni se na mene' te vozača Hokea Colburna u 'Vozeći gospođicu Daisy', za koju je osvojio Zlatni globus i drugu nominaciju za Oscara. Njegov status ikone zacementiran je ulogom Reda u klasiku 'Iskupljenje u Shawshanku', koja mu je donijela treću nominaciju. Uslijedili su hitovi poput trilera 'Sedam' i Nolanove trilogije o Batmanu. Vrhunac je stigao 2005. kada je za ulogu bivšeg boksača u filmu 'Djevojka od milijun dolara' konačno osvojio Oscara. Njegova bogata filmografija dostupna je i hrvatskoj publici; na platformi Voyo mogu se pogledati trileri 'Otrovna ruža' i 'Paukova zavjera' te povijesni spektakl 'Ben-Hur'.

No, zašto je Freeman i danas toliko popularan? Odgovor leži u jedinstvenoj kombinaciji talenta i osobnosti. Njegov dubok, smiren glas postao je sinonim za mudrost i autoritet, čineći ga savršenim naratorom brojnih dokumentaraca. Likovima koje tumači, bilo da se radi o Bogu, predsjedniku ili zatvoreniku, uvijek donosi dozu ljudskosti i dostojanstva. Kroz svoju izvanrednu karijeru, Freeman je uspio nadići rasne stereotipe, postavši glumac čija se vještina cijeni iznad svega. Upravo ta univerzalna privlačnost i tiha snaga čine ga jednim od rijetkih glumaca čija ostavština nastavlja rasti.