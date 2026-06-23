Rođena s 450 grama, liječnici su rekli da neće preživjeti, no njena borba sve je zadivila

Iako mlada majka zna da će njezina beba još dugo ostati na odjelu za intenzivnu njegu novorođenčadi, cijela obitelj moli se za dan kada će napokon doći kući i biti na okupu.

Presley Stevens (29) iz Mississippija svoju kćer Sylvie naziva čudom. Djevojčica je rođena s jedva 450 grama i liječnici joj nisu davali gotovo nikakve šanse za preživljavanje, no ona nastavlja napredovati na odjelu za intenzivnu njegu.

"Ona je borkinja", kaže Presley za svoju kćer rođenu 25. svibnja, koja se sada nalazi na odjelu četvrte razine za intenzivnu njegu novorođenčadi u dječjoj bolnici Le Bonheur u Memphisu. "Ima iznimno snažnu volju, čak i sada, i nevjerojatno je to vidjeti."

Njezina kći, rođena u 25. tjednu trudnoće, i dalje se bori s teškim krvarenjem u mozgu četvrtog stupnja i hidrocefalusom, stanjem nakupljanja tekućine u mozgu. Unatoč ovim po život opasnim problemima, Stevens se nada da će njezina beba nastaviti dobivati na težini, trenutačno teži oko 610 grama, kako bi liječnici mogli intervenirati. Dok čeka taj dan, svake noći moli za samo jedno.

"Moja molitva svake večeri jest da joj bude bolje i da dođe kući", kaže majka.

Liječnici su im rekli da se pripreme na najgore

Presley, logopedinja, i njezin suprug Nolan Stevens (30), pomoćni trener bejzbola na lokalnom koledžu, već su roditelji petogodišnjeg sina Colta. Nakon što su doživjeli gubitak trudnoće, Presley je dva mjeseca kasnije saznala da je ponovno trudna sa Sylvie.

"Bili smo presretni", prisjeća se.

Iako je trudnoća u početku tekla uredno, nakon ultrazvučnog pregleda u 22. tjednu saznala je da je njezina beba u opasnosti. Liječnici su joj rekli da beba ima "ozbiljno ograničenje rasta" i abnormalan protok krvi u pupkovini. Na sljedećem pregledu, specijalist joj je rekao rečenicu koju nikada neće zaboraviti: "Samo želim da shvatite da ona ovo neće preživjeti."

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Presley se slomila u liječničkoj ordinaciji i nije mogla prestati plakati. Sljedeći dan hospitalizirana je zbog visokog krvnog tlaka, a kada je krajem svibnja rodila Sylvie, bila je potpuno spremna da će njezino vrijeme s novorođenom kćeri biti kratko. A onda se dogodio preokret.

Prvi zagrljaj tjedan dana nakon rođenja

Nakon poroda, otkucaji srca malene Sylvie počeli su rasti, što je bio neočekivan i pozitivan znak. "Ona je uistinu čudo jer nije trebala biti ovdje. Zadivljuje me svaki dan", ispričala je Presley za magazin People.

U tjednima nakon rođenja, Sylvie je priključena na brojne aparate, no to nije spriječilo njezinu majku da je primi u naručje. Uz pomoć sedam članova medicinskog tima, tjedan dana nakon poroda, novorođenče je stavljeno na majčina prsa.

"Kada su je položili na moja prsa, osjetila sam golemo olakšanje. To je bio najbolji lijek za nas obje", prisjeća se Presley.

Svaki novi dan je pobjeda

Svaki drugi dan ona i suprug voze se sat i pol kako bi vidjeli svoju djevojčicu. Njihov sin Colt također je upoznao svoju mlađu sestru, a upravo ti dragocjeni zajednički trenuci daju im nadu.

"Svaki put kad je vidi, samo je gleda i kaže: 'Hej, Sylvie. Hej, seko'", priča Presley. Dječak se također redovito moli za sestru. "Svake večeri moli da joj bude bolje kako bi se mogao igrati s njom kad dođe kući."

Za obitelj Stevens, kao i za brojne druge obitelji diljem svijeta, svaki novi dan je pobjeda. Njihova snaga i nada leže u malim pomacima, svakom dobivenom gramu i svakom mirnom otkucaju srca njihove čudesne djevojčice, dok čekaju dan kada će njihov dom napokon biti potpun.

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