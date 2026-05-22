Majka otkrila neobičan trik za umirivanje bebe i postala viralni hit: 'Nisam mogla vjerovati'

U svijetu roditeljstva, potraga za učinkovitim metodama umirivanja uplakanih beba vječna je misija. Iako postoje brojne provjerene tehnike, ponekad najneočekivanija i najosobnija rješenja postanu globalni fenomen. Upravo se to dogodilo jednoj majci iz Australije, čija je neobična metoda tješenja sina postala viralna senzacija, pokrenuvši lavinu sličnih priča i savjeta roditelja diljem svijeta.

Slučajno otkriće koje je osvojilo internet

Katie Gilbert, 31-godišnja majka dvoje djece iz Pertha u Australiji, nedavno je na TikToku objavila video koji je postao viralan. U njemu pokazuje kako se njezin šesteromjesečni sin Ezra trenutno smiruje čim mu dopusti da drži njezinu kosu.

"Otkrila sam to kad je imao samo nekoliko tjedana. Imao je jako teške kolike i refluks, pa bih ga smirivala skakućući na lopti za jogu i privlačeći ga bliže svome licu", ispričala je Gilbert. Kako prenosi People, primijetila je da bi svaki put kad bi joj pramen kose dotaknuo njegovo lice, njegove oči postale teške i on bi utonuo u san. U početku to nije radila redovito, ali s vremenom je to postala njezina sigurna metoda kojoj bi pribjegla kad ništa drugo ne bi upalilo.

Gilbert kaže da je to stvorilo "posebnu vezu" između nje i njezinog mlađeg sina. Sada čak i sam poseže za njezinom kosom kako bi se umirio, ponekad i bez da ona to primijeti. "Volim što imam nešto što mi je uvijek pri ruci da ga umirim kad mu je to potrebno", dodaje. "Čim osjeti moju kosu na licu, cijelo mu se tijelo opusti. Ponekad od plača do sna prođe samo nekoliko minuta."

Reakcije i kreativni savjeti s društvenih mreža

Njezin stariji, četverogodišnji sin nema istu povezanost s majčinom kosom; štoviše, Gilbert kaže da on "mrzi" kad mu kosa dotakne lice, što samo potvrđuje koliko je svako dijete jedinstveno. Nakon objave videa, komentari su se počeli nizati, a mnoge su majke podijelile vlastite, nevjerojatno slične priče.

"Nisam mogla vjerovati koliko je drugih majki doživjelo istu ili sličnu stvar. Uživala sam čitajući sve njihove priče, a vidjeti kako su generacije majki prolazile kroz isto bilo je tako posebno. Bebe zaista pronalaze utjehu u majčinom mirisu, dodiru i poznatom osjećaju", rekla je Gilbert.

Iako su neki komentatori upozorili da bi ovo mogao biti rani znak trihotilomanije, poremećaja čupanja kose, većina je podijelila korisne i duhovite savjete kako djetetu pružiti istu utjehu kad majka nije dostupna. Jedna odgojiteljica je napisala: "Imala sam bebu koja je bila vezana za majčinu kosu i bila je neutješna u vrtiću. U očaju sam kupila jeftinu periku i zamolila majku da je opere u svom šamponu. Dječak ju je nosio uokolo kao dekicu, ali upalilo je!" Drugi je korisnik dodao: "Moj brat je bio takav! Mama je morala prišiti ekstenzije na plišanog medvjeda kako bi on mogao voziti i ići na posao."

Što kažu stručnjaci: Od viralnih trikova do provjerenih metoda

Priča Katie Gilbert samo je jedan od primjera kako roditelji pronalaze nekonvencionalne načine za smirivanje beba, a koji zahvaljujući društvenim mrežama postaju viralni. Sličnu popularnost stekla je i tehnika "The Hold" pedijatra dr. Roberta Hamiltona, koja uključuje specifičan način držanja bebe, kao i videozapisi roditelja koji tvrde da tiho izgovaranje zvuka "OM" gotovo trenutno zaustavlja bebin plač.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je prije isprobavanja bilo koje tehnike ključno provjeriti osnovne bebine potrebe: je li gladna, treba li joj promijeniti pelenu i je li joj udobno. Pedijatri često preporučuju metodu "pet S-ova" koju je osmislio dr. Harvey Karp, a koja se temelji na oponašanju osjeta iz maternice. Tih pet koraka uključuje povijanje (Swaddling), postavljanje bebe na bok ili trbuh dok je budna i pod nadzorom (Side or Stomach Position), šuštanje (Shushing), lagano njihanje (Swinging) i sisanje (Sucking). Ovi postupci aktiviraju bebin urođeni refleks smirivanja. Fizioterapeuti također savjetuju da roditelji ostanu smireni jer bebe osjećaju njihovu napetost, preporučujući nježne i ritmične pokrete.

