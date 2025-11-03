Odbila suprugu spakirati ručak, pa izazvala žestoku raspravu: 'Sposoban je to učiniti sam'

Objava jedne žene na popularnoj platformi Reddit nedavno je postala viralna i potaknula žustru raspravu o pravednosti i podjeli obaveza u modernim brakovima. U svojoj objavi, žena je pitala zajednicu je li pogriješila što je odbila pakirati ručak za supruga, što je dovelo do tisuća komentara i podijeljenih mišljenja, kako piše Fox News.

Sukob oko sendviča

Kako je žena navela, njezin suprug godinama kupuje ručak na poslu. Međutim, u posljednje vrijeme, tijekom razgovora o financijama, on joj suptilno prigovara kako mu ne pomaže s pripremom ručka, čime bi uštedjeli novac.

Situacija je, međutim, znatno složenija. Žena je objasnila kako je zapravo plaćena njegovateljica za njihovo dijete s invaliditetom, što joj oduzima većinu vremena i energije.

"Ja sam u suštini plaćena da budem majka kućanica i brinem o našem sinu s invaliditetom", napisala je. "On smatra da mu, budući da sam kod kuće i nisam zauzeta, mogu pakirati ručak."

Stvarnost je daleko od besposlice

U stvarnosti, supruga tvrdi da je daleko od toga da sjedi besposlena te da njezine obaveze nadilaze vođenje sina na liječničke preglede.

"Svakodnevno čistim kuću. Perem rublje i suđe svaki dan", napisala je. "Pripremam užinu i ruksake za djecu te ih vozim posvuda kao taksistica."

"Ne smatram da bih trebala pakirati ručak za odraslog, sposobnog muškarca", dodala je. "On je to savršeno sposoban učiniti sam. Jednostavno nije voljan i osjeća da je to moj posao."

Iako suprug kao argument navodi dugo putovanje na posao – sat vremena u svakom smjeru – žena ističe kako gotovo nikada ne troši novac na sebe, osim na frizuru svakih šest tjedana, što je čak ponudila i smanjiti.

Zajednica je presudila: 'Nisi kriva'

Korisnici Reddita velikom su većinom stali na stranu supruge, a stotine komentara pružilo joj je podršku. "Imaš pune ruke posla. Bilo bi lijepo da on ponekad spakira ručak za sve kako bi pomogao obitelji", glasio je jedan od komentara.

"Čovjek je odrasla osoba", dodao je drugi korisnik. "Može sam napraviti sendvič i staviti ga u vrećicu."

Treći je bio još direktniji: "Reci svom suprugu da si plaćena da budeš njegovateljica vašeg djeteta, a ne njegova osobna kuharica."

Mišljenje stručnjakinje: Ne radi se o ručku, već o poštovanju

Stručnjakinja za veze iz Kalifornije, Audrey Hope, istaknula je da su financijski problemi jedan od glavnih uzroka razvoda te da parovi moraju biti otvoreni po pitanju novca.

"Brak je u neku ruku i poslovni dogovor. Iako možda ne želite razgovarati o tome, izbjegavanje te teme dovest će do velikih sukoba", rekla je.

Naglasila je da je komunikacija ključna i da parovi moraju otvoreno razgovarati o svojim vrijednostima prije braka, uključujući i dogovor o tome tko će biti hranitelj obitelji, a tko će se baviti kućanskim poslovima.

"Na taj način vas ne mogu šokirati ili iznenaditi očekivanja vašeg partnera. Riješite to na vrijeme", savjetuje Hope.

Iako se objava na Redditu naizgled vrti oko problema s ručkom, Hope tvrdi da je u srži svega pitanje poštovanja.

"Ako postoji duboko poštovanje prema ženi i njezinoj vrijednosti, tada brak ima šansu", primijetila je Hope. "No, iscjeljenje se mora dogoditi na dubljoj razini, u smislu kako jedan partner vrednuje drugoga."

"Vrijeme je da parovi postanu iskreni o svojim uvjerenjima o ulogama muškaraca i žena, i vrijeme je da žene progovore i nauče muškarce da ih tretiraju kao kraljice", zaključila je.

