Odbila je sestričnin poziv na vjenčanje: 'Čini se kao da si željela zadati zadnji udarac'

Objava o pozivu na jedno vjenčanje na društvenim mrežama pokrenula je širu raspravu o prioritetima, obiteljskim obvezama i međuljudskoj komunikaciji.

Jedna je korisnica Reddita zatražila mišljenje je li ispravno postupila odbivši pozivnicu za vjenčanje zbog brojnih obveza, koje uključuju završetak doktorata, rad na dvije pozicije asistenta te honorarni posao, prenosi People.

Foto: Shutterstock

Hladan odnos od djetinjstva

Autorica objave objasnila je kako je odrasla na istočnoj obali SAD-a, dok njezina sestrična, 27-godišnja mladenka, živi na zapadnoj obali.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Zbog udaljenosti se nismo puno viđale tijekom odrastanja, a ono malo puta kad bismo je posjetili s obitelji, uvijek je bila prezauzeta plivačkim natjecanjima i zabavama s prijateljima. Dok bismo mi kao obitelj istraživali grad i zabavljali se, ona bi uvijek odabrala te aktivnosti umjesto druženja s nama, što me kao dijete jako razočaralo jer sam željela iskoristiti to malo vremena koje smo imali zajedno", napisala je.

Kasnije je njezina sestrična upisala studij sestrinstva u saveznoj državi u kojoj žive otac i maćeha korisnice Reddita koja je objavila priču, no unatoč tome, i dalje su bile udaljene osam sati vožnje.

"Maćeha me neprestano kritizira i uspoređuje s njom. Jednom prilikom, dok smo svi zajedno provodili blagdane, maćeha me ismijavala pred svima, a sestrična je stala na njezinu stranu umjesto da me obrani", objasnila je i dodala da je taj trenutak bio ključni pokazatelj da njihov odnos nikada nije bio iskren.

Prije četiri mjeseca, sestrična joj se javila tražeći e-mail adresu kako bi joj poslala pozivnicu za vjenčanje. Autorica objave otkrila je kako do tada nije ni znala da joj je sestrična zaručena. "Nikad mi ne šalje poruke niti pokušava pokrenuti bilo kakvu komunikaciju – sve do sada, naravno", istaknula je.

Foto: Shutterstock

Otac joj je zamjerio što neće doći

Objasnila je da nije odgovorila na pozivnicu. Međutim, nakon što ju je sestrična ponovno kontaktirala, odgovorila je da neće doći.

U objavi je podijelila i sadržaj svoje poruke: "Nadam se da će ti dan biti onakav kakav si želiš. Moji su prioriteti trenutačno posao, disertacija i mentorski rad. Neću moći doći."

Ubrzo nakon toga, otac joj je poslao poruku izrazivši šok zbog njezine odluke da ne prisustvuje vjenčanju, naglasivši kako svi ostali dolaze. Također joj je poručio da treba biti pristojnija kada odbija poziv na vjenčanje.

"Pitala sam ga što time misli, a on je rekao da je sestrična bila povrijeđena i iznenađena mojim odgovorom, pogotovo jer me morala kontaktirati drugi put. Ne smatram da sam učinila nešto toliko loše", napisala je, prije nego što je upitala korisnike: "Čini li me moj odgovor zaista lošom osobom?"

Odgovor je bio neprimjeren

Većina korisnika složila se da je njezin postupak bio pogrešan te su rekli da je ona u krivu u toj situaciji.

"Kriva si jer nisi odmah rekla da nećeš doći i natjerala si je da te ponovno kontaktira. Njima je samo trebao broj gostiju, a ne tvoje objašnjenje ili osveta za plivačka natjecanja iz djetinjstva", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "Kriva si zbog načina na koji si odbila. To je bilo neukusno. Pristojan način da se odbije pozivnica za vjenčanje jest da im zaželiš sve najbolje, zahvališ na pozivu i sa žaljenjem odbiješ, a ne da im nabrajaš što ćeš raditi umjesto toga."

"Da, kriva si. Odbijanje pozivnice te ne čini lošom osobom, ali sve dodatne informacije koje si navela u odgovoru odišu gorčinom i patroniziranjem. Čini se kao da si pod svaku cijenu željela zadati zadnji udarac jer je imala plivačka natjecanja dok ste bile djeca", poručio joj je treći korisnik.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za oružje o tragedijama na vjenčanjima: 'Tako nešto ne pamtim...'