Nevjerojatna sudbina otete bebe: Istina se saznala nakon 17 godina zbog selfija

Miche Zephany Sheldon osjetila je neobičnu i trenutnu povezanost s novom djevojkom u školi kada je imala 17 godina, ne sluteći da je to tek početak potpuno novog svijeta za nju. Priča koja je potresla Južnoafričku Republiku započela je još u travnju 1997. godine, a njezino razrješenje jedno je od najčudesnijih u modernoj povijesti.

Žena odjevena kao medicinska sestra mirno je išetala iz bolnice u Cape Townu noseći bebu staru samo dva dana. No, to dijete nije bilo njezino, a trebalo je proći dugih 17 godina prije nego što je istina konačno izašla na vidjelo i razotkrila jednu od najšokantnijih priča o otmici djeteta u toj zemlji. Miche Zephany Sheldon započela je svoj prvi dan posljednje godine srednje škole u siječnju 2015. godine.

Slučajan susret koji je sve promijenio

Među njezinim prijateljima ubrzo se proširilo uzbuđenje kada su otkrili da je u školu stigla nova učenica, Cassidy Nurse. Iako je Cassidy bila tri godine mlađa od Miche, njih dvije su izgledale nevjerojatno slično.

Miche se kasnije prisjetila kako je odmah osjetila povezanost s mlađom tinejdžericom, opisujući taj osjećaj kao "zastrašujući". Unatoč razlici u godinama, postale su nerazdvojne, nazivajući jedna drugu "velikom sekom" i "malom sekom".

Kada bi ih drugi pitali jesu li sestre, samo bi se nasmijale i šalile: "Možda u nekom drugom životu!". A onda su jednog dana snimile zajednički selfie koji će pokrenuti lavinu događaja, piše Mirror.

Sumnja roditelja i šokantno otkriće

Fotografija je na kraju stigla do Micheinih roditelja, Lavone i Michaela Solomona, koji su bili iznenađeni koliko djevojke sliče. Međutim, Cassidyni roditelji, Celeste i Morne Nurse, neobično su zamolili svoju kćer da pita prijateljicu je li rođena 30. travnja 1997. godine. Kada je odgovor bio potvrdan, život koji je Miche poznavala bio je na rubu potpunog preokreta.

Nekoliko tjedana kasnije, Miche je pozvana iz razreda matematike u ravnateljev ured, gdje su je čekale dvije socijalne radnice. Ispričale su joj priču o bebi imena Zephany Nurse, koja je kao novorođenče oteta iz bolnice Groote Schuur i nikada nije pronađena.

Organiziran je DNK test koji je neosporno dokazao da su ona i oteta beba ista osoba. Vijest je odjeknula nacionalnim medijima, a Lavona, žena koja ju je odgojila, ubrzo je uhićena.

'Nije bilo te povezanosti'

"Susret s mojim biološkim roditeljima... jednostavno nije bilo te povezanosti. Bilo je izuzetno teško jer odrasteš misleći da je jedna obitelj tvoja", ispričala je Miche o prvom, teškom susretu s roditeljima koji su je tražili godinama.

"Tražila sam tu vezu, ali je na početku jednostavno nije bilo. Cijeli život su me odgajali Lavona i Michael. Obje obitelji bile su tako oštre jedna prema drugoj. Morala sam se prilagoditi činjenici da imam dva oca u životu. Ali znala sam da želim da me obojica otprate do oltara kada se budem udavala", dodala je.

Ispostavilo se da se Lavona borila s neplodnošću i doživjela je kasni pobačaj. Prerušena u medicinsku sestru, otela je Miche iz bolničkog krevetića. Iako Miche danas više nema kontakt sa ženom koja ju je odgojila, odbija je smatrati zlikovcem.

"Ne vidim majku koja me odgojila kao zločinca. Svi su u tom procesu bili povrijeđeni. Svi smo se samo trebali iscijeliti", objasnila je. Solomon je 2016. osuđena na deset godina zatvora zbog otmice, prijevare i kršenja Zakona o djeci, a sudac je primijetio da tijekom suđenja nije pokazala kajanje.

Pomirenje na vjenčanju

U ožujku 2023. godine, Miche je zamolila i Michaela, čovjeka koji ju je odgojio, i svog biološkog oca, Mornea Nursea, da je otprate do oltara.

"Moj biološki otac isprva nije bio presretan. Ali taj dan se vrtio oko mene i mog odnosa s mojim suprugom. Na kraju je pristao. Bilo je to čudo! Odnos između moje dvije obitelji se popravlja", ispričala je tada.

"Sada se slažu, svi smo sazreli, shvatili da smo samo ljudi i konačno se mirimo s onim što se dogodilo. Pokazujemo međusobno poštovanje i svi imamo puno razumijevanja", zaključila je Miche.

