Jezivo upozorenje osvanulo im na vratima novog stana: 'Imam kamere na prozoru...'

Sve je počelo nekoliko dana nakon što su se djevojka i dečko uselili u novi stan. U objavi na forumu Reddit, djevojka je objasnila događaje koji su prethodili pronalasku poruke. Na dan selidbe, parkirala je automobil što je bliže moguće ulazu kako bi olakšala istovar kutija. Ubrzo nakon toga, na vrata joj je pokucala nova susjeda te je ljubazno zamolila da pomakne automobil, jer će se osoba koja plaća za to parkirno mjesto uskoro vratiti.

"Bila je izuzetno draga i rekla sam joj da ću pomaknuti auto za nekoliko minuta, čim unesem stvari", objasnila je žena. No, samo nekoliko dana kasnije, situacija je poprimila čudan obrat.

Neobično upozorenje

Kada se vratila kući, dečko joj je spomenuo da je na vratima pronašao poruku. Na malom, otrgnutom komadu papira pisalo je: "Imam kamere na prozoru, ali ne da vas uhodim. Imamo stalnih problema s domarom. Drži svoju curu podalje od njega!"

Poruka nije bila potpisana, a par je pretpostavio da ju je ostavila susjeda s kojom su prethodno razgovarali, iako za to nisu imali nikakav dokaz. Iako ih nije brinula činjenica da susjeda ima kamere, koje isprva nisu ni uočili, bili su jako uznemireni zbog upozorenja koje se odnosilo na domara zgrade.

"Zna li itko što bih trebala učiniti ili može li se uopće išta učiniti po tom pitanju? Jednostavno mi se ne sviđa koliko je ova poruka uznemirujuća", dodala je u objavi na Redditu, tražeći savjet.

Na internetu potražila savjet, uslijedile brojne reakcije

Njezina je objava, kako prenosi Daily Mail Online, pokrenula živahnu raspravu, a većina se u komentarima složila se da bi upozorenje o domaru trebala shvatiti vrlo ozbiljno, unatoč misteriju oko pošiljatelja.

"To je upozorenje, shvati ga oprezno... susjeda možda nije htjela zvučati zlokobno; pazi na tebe i tvoje, što može djelovati neobično, ali jednostavno budi na oprezu", glasio je jedan od komentara.

Mnogi su ispravno protumačili prvi dio poruke. "Poruka zvuči kao da kaže 'imamo kameru zbog problema s domarom, A NE da bismo vas špijunirali'", složio se drugi korisnik. Jedna je osoba jednostavno poručila: "Pazi na tebe. Vjeruj joj."

Velika većina nagađala je da je poruku vjerojatno ostavila ista susjeda s kojom je razgovarala o parkiranju te su joj savjetovali da je izravno pita o čemu se radi. "Pitaj je o priči s domarom kako bi znala koliko bi trebala biti zabrinuta", predložila je jedna osoba.

Neki su ipak bili sumnjičavi

Iako su mnogi pohvalili poruku kao čin dobrosusjedske brige, neobičan način komunikacije i nedostatak potpisa nekima su ipak bili čudni.

"Poruke poput ove me uvijek plaše. Vrlo je jezivo doći kući i pronaći ovakvu poruku našaranu na komadu papira. Zašto susjeda to nije mogla reći osobno?", zapitala se jedna osoba u komentarima.

Zbog toga su brojni savjeti bili usmjereni na poduzimanje hitnih mjera opreza, uključujući postavljanje vlastite sigurnosne kamere na ulazna vrata, promjenu brave ili ugradnju alarma sa senzorom pokreta.

Druge žene podijelile vlastita horor iskustva

U novoj objavi, djevojka je potvrdila da su ona i partner poslušali savjete te su u međuvremenu postavili vlastitu sigurnosnu kameru i poduzeli druge mjere zaštite. Cijela je rasprava potaknula i druge žene da podijele vlastite horor priče o neprimjerenom ponašanju domara u njihovim zgradama.

"Imala sam domara koji je bio poznat po 'opsjedanju' stanova s privlačnim ženama. Kucao bi i otvarao vrata unutar nekoliko sekundi, nadajući se da će ih uhvatiti u pidžamama. Također bi pokušavao ući u njihove spavaće sobe kad god bi mogao", tvrdila je jedna žena.

"Meni je domar 'slučajno' ušao u stan nekoliko puta", podijelila je druga. "Imam lanac na vratima i u tim slučajevima bio je spriječen da uđe jer sam bila unutra i lanac je bio zakačen. To se dogodilo najmanje tri puta u posljednjih godinu dana."

Cijeli slučaj poslužio je kao važno upozorenje o važnosti opreza i provjere okoline prilikom useljenja u novo susjedstvo, ali i kao podsjetnik da dobronamjerna upozorenja ponekad dolaze u neobičnim oblicima.

