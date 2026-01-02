Otopila 37 kilograma u godinu dana izbacivši samo jednu namirnicu: 'Svi je konzumiramo'

U ovo doba godine mnogi razmišljaju o gubitku kilograma ili o promjenama koje bi mogle poboljšati njihovo zdravlje i kondiciju. Jedna žena podijelila je svoju priču o nevjerojatnoj transformaciji, otkrivši kako je u samo godinu dana izgubila 37 kilograma izbacivanjem samo jedne namirnice iz prehrane.

Angelina Marie, koju na Instagramu i TikToku prati ukupno 300.000 ljudi, redovito objavljuje sadržaj o svom putu mršavljenja. Na početku je, kako kaže, težila 95 kilograma, a godinu dana kasnije vaga je pokazivala samo 58 kilograma. Postigla je to uklanjanjem samo jedne namirnice koju gotovo svi konzumiramo svakodnevno.

'Nisam shvaćala koliko sam se loše osjećala'

U objavi na Instagramu Angelina je opisala kako se osjećala prije promjene. "Nisam ni shvaćala koliko sam se loše osjećala, sve dok se napokon nisam počela osjećati dobro", napisala je.

"Upale, nadutost, žudnja za hranom, iscrpljenost... Mislila sam da je to jednostavno život odraslih. A onda sam izbacila šećer i dogodilo se sljedeće: U sedam dana nestalo je pet kilograma. U sedam mjeseci nestala su 34 kilograma. Najluđi dio? Radila sam manje nego ikad prije, a kile su se jednostavno topile. Bez restrikcija. Bez gladovanja. Bez ludih treninga. Samo prava hrana i dosljednost", tvrdi Angelina.

Dodala je kako joj se inzulinska rezistencija povukla, hormoni su se vratili u ravnotežu, a razina energije porasla je kao nikad prije. "Godinama sam radila sve 'kako treba', a stvar koja me kočila bio je prokleti šećer", zaključila je.

Što kažu zdravstveni stručnjaci?

Stručnjaci se slažu s preporukom o ograničavanju unosa šećera. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje da odrasle osobe ne konzumiraju više od 30 grama šećera dnevno. Smanjenje unosa šećera može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine i izbjegavanju naglih padova energije jer održava stabilnu razinu šećera u krvi.

Osim toga, manji unos šećera može poboljšati izgled kože, smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2, poboljšati zdravlje zubi te smanjiti rizik od bolesti jetre. Osobe koje konzumiraju puno šećera također su izložene većem riziku od srčanih bolesti, srčanog i moždanog udara te visokog krvnog tlaka.

Upozorenje na kontroverznu karnivorsku dijetu

Iako neki, uključujući i Angelinu, zagovaraju takozvanu karnivorsku dijetu, koja uključuje isključivo meso, ribu i druge životinjske proizvode poput jaja i mliječnih proizvoda, kao dobar način za eliminaciju šećera, zdravstveni stručnjaci upozoravaju na njezine opasnosti. Ističu kako takvoj prehrani nedostaju osnovni nutrijenti poput ugljikohidrata i vlakana.

Moguće ozbiljne posljedice za zdravlje

Britanska zaklada za srce navodi kako su znanstvena istraživanja o dugoročnim učincima ove dijete "ograničena i neuvjerljiva". "Karnivorska dijeta nije zdrava i može imati ozbiljne posljedice za vaše zdravlje. Jedan od glavnih problema je visok udio zasićenih masti zbog velike količine crvenog mesa i mliječnih proizvoda", stoji u njihovom priopćenju.

Previše zasićenih masti može povećati razinu lošeg kolesterola u krvi. Prerađeno meso također može sadržavati puno soli, što povećava rizik od visokog krvnog tlaka. I povišeni kolesterol i visoki tlak povećavaju rizik od razvoja koronarne bolesti srca, srčanog i moždanog udara, piše Mirror.

Kao zdraviju alternativu, stručnjaci preporučuju mediteransku prehranu. Ona uključuje širok spektar voća, povrća, cjelovitih žitarica i sjemenki, a istovremeno također izbjegava prekomjeran unos dodanog šećera, nudeći uravnotežen i održiv pristup zdravlju.

