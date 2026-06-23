Vrač bacio 'kletvu' na Harryja Kanea: Evo kako ga je prokleo

Uoči susreta Engleske i Gane na Svjetskom prvenstvu pažnju javnosti privukla je neobična priča izvan nogometnih terena. Ganski vrač Nana Kwaku Bonsam tvrdi da je poduzeo korake kako bi spriječio engleskog kapetana Harryja Kanea da zablista protiv njegove reprezentacije.

Bonsam je i ranije privlačio pozornost sličnim tvrdnjama, a najpoznatiji je po tome što je preuzeo zasluge za ozljedu koljena brazilskog napadača Ronalda tijekom Svjetskog prvenstva 2014. godine. Sada tvrdi da je njegova nova meta upravo napadač Engleske i Bayern Münchena.

🇬🇭 Nana Kwaku Bonsam, a Ghanaian witch doctor, has claimed he will use a curse against Harry Kane before Ghana face England at the World Cup:



🗣️ Bonsam: "I am working on Harry Kane. I have shown what I am capable of before so I know what work I must do to stop him. I am not… pic.twitter.com/2uJgwYQSE8 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 22, 2026

No priča tu ne staje. Kane je navodno dobio podršku poznatog izraelsko-britanskog vidovnjaka Urija Gellera, koji je poručio da će pokušati neutralizirati negativne utjecaje usmjerene prema engleskom napadaču.

U razgovoru za britanske medije Geller je izjavio kako će prije utakmice poslati pozitivnu energiju i iskoristiti svoje “moći” kako bi zaštitio Kanea od, kako tvrdi, negativnih vibracija koje dolaze iz Gane.

Tako će se, barem prema njihovim riječima, uz nogometni okršaj na terenu voditi i neobična bitka duhovnih sila uoči jedne od zanimljivijih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva.