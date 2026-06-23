Znanost straha: Što filmove čini uistinu strašnima?

Znanost straha

Što jedan film čini strašnijim od drugog? Je li to broj iznenadnih scena ili atmosfera polaganog užasa? Projekt Science of Scare godinama pokušava znanstveno odgovoriti na to pitanje mjerenjem otkucaja srca (BPM) i varijabilnosti srčanog ritma (HRV) kod publike. Viši BPM ukazuje na uzbuđenje izazvano naglim šokovima, dok niži HRV signalizira rastući stres, tipičan za psihološke horore. Prema ovoj metodi, filmovi poput 'Sinister' redovito zauzimaju vrh ljestvice, dokazujući da je najučinkovitiji strah kombinacija naglih prepada i duboke, uznemirujuće atmosfere. Na listi se visoko kotiraju i hitovi poput filma 'Smiješak' (Smile), čija je popularnost dokaz da publika i dalje traga za tim osjećajem istinskog straha.

Vrisak, osmijeh i siročad: Mozaik strave na Voyo

Kolekcija horora na platformi Voyo nudi šarolik mozaik strave. Ljubitelji klasičnih slashera mogu uživati u kultnom serijalu 'Vrisak' i 'Vrisak VI' dok će one željne psihološke jeze privući 'Siroče: Prvo ubojstvo', priča koja istražuje mračnu stranu dječje nevinosti. Svaki od ovih filmova istražuje različite aspekte straha.

Od nadnaravnih prijetnji i psihološkog terora do društvenih komentara zaogrnutih u krv, svijet horor filma raznolikiji je no ikad. Bilo da ste raspoloženi za provjerene klasike ili ste spremni testirati svoje granice nečim uistinu uvrnutim, bogata ponuda horora i trilera na platformi Voyo osigurava da vas od iduće doze jeze dijeli samo nekoliko klikova.