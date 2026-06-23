Ponovno se oglasili iz DHMZ-a, tri regije u crvenom! 'Vrijeme će biti izuzetno opasno'

Prognostičari DHMZ-a ažurirali su razine upozorenja na toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju u petak i subotu na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme izuzetno opasno.

Do četvrtka je na Jadranu na snazi narančasto upozorenje, što znači veliku opasnost od toplinskog vala. Za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje, izvijestili su iz DHMZ-a.

Podsjećamo, na Jadranu će i noći biti tople i vrlo tople, s najnižom temperaturom uglavnom između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 38 °C. Tijekom vikenda će i na kopnu najviša dnevna temperatura ponegdje biti viša od 35 °C.

Foto: dhmz

Noći na 25 i više stupnjeva

Na moru uz vruće dane, kada najviša dnevna temperatura iznosi 30 °C ili više, dodatan rizik predstavljaju i tople noći, kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20 °C, te vrlo tople noći, kada ostaje na 25 °C ili više. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma.

To se osobito odnosi na obalna urbana središta, gdje se temperatura zraka noću ponegdje ne spušta ispod 25 °C. Osvježenje se može potražiti u moru, čija je temperatura trenutno od 23 do 27 °C. No i more će se idućih dana postupno, blago zagrijavati.

Prema prognostičkim materijalima, vrućina se nastavlja i u nedjelju te početkom tjedna, a zatim raste nepouzdanost prognoze pa se u ovom trenutku ne može s velikom sigurnošću reći hoće li vrućina popustiti, pišu državni meteorolozi.

Od petka sve češće iznad 35 stupnjeva

U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 °C, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje.

U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. U vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti brzo i biti vrlo lokalizirani, ali i intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom.

DHMZ savjetuje građanima da prate upozorenja i prognoze meteorologa te se pridržavaju savjeta nadležnih službi.

"U najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati, izbjegavajte izlaganje suncu. Boravite u hladu ili rashlađenom prostoru i pijte dovoljno tekućine. Ako morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i obavezno koristite pokrivalo za glavu, prikladnu odjeću i zaštitnu kremu", navode.

Foto: dhmz

UV indeks visok do vrlo visok

Uz pretežno sunčano, često i vedro vrijeme, UV indeks bit će visok, a u većem dijelu zemlje i vrlo visok. UV indeks pokazuje stupanj opasnosti od UV zračenja: što je njegova vrijednost veća, veća je i opasnost od štetnog djelovanja UV zračenja na kožu i oči.

U ovakvim uvjetima korisno je pratiti i prognozu tzv. osjeta ugode, po gradovima. Osjet ugode ne ovisi samo o temperaturi zraka, nego i o relativnoj vlažnosti zraka te brzini vjetra.

"Vlažnost zraka ima važnu ulogu u tome kako doživljavamo vrućinu. Kada je zrak vlažan, znoj sporije isparava s kože pa se tijelo teže hladi. Zbog toga vrućina može biti znatno neugodnija i opterećujuća za organizam, čak i kada temperature nisu rekordne. Time se povećava i rizik od toplinskog stresa, osobito kod osjetljivijih skupina", navode iz DHMZ.