More u Puli u osam ujutro bilo čak 26 °C: Znate li koliko je najviše ikad izmjereno?

Hrvatska se od ranog jutra u utorak bori s velikim vrućinama, a fascinira podatak da je temperatura mora u Puli već u 8.00 sati ujutro iznosila visokih 26 Celzijevih stupnjeva.

Zato smo pitali Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je li možda riječ o rekordu za ovo doba godine.

Foto: DHMZ

Evo koji su rekordi

Međutim, iako se radi o visokoj brojci, DHMZ nam odgovara kako ipak nije riječ o rekordu. Navode kako je apsolutno najviša temperatura mora u Hrvatskoj na postajama DHMZ-a izmjerena 18. srpnja 2023. godine i iznosila je 30 °C. Ista vrijednost izmjerena je i nešto manje od godinu dana kasnije - 16. srpnja 2024. godine u Dubrovniku.

Ako pak promatramo temperaturu isključivo tekući mjesec, onda je važno napomenuti da je lipanjski rekorder Krk, gdje je 20. lipnja 2013. godine izmjereno 28,5 Celzija. Slijedi Bol, gdje je temperatura mora 23. lipnja 2007. godine iznosila 26,8 stupnjeva.

Podsjetimo, DHMZ je u priopćenju u utorak istaknuo kako kako će se iznadprosječno toplo vrijeme zadržati do prve polovine idućeg tjedna. Od petka će u unutrašnjosti najviše dnevne temperature sve češće dosezati, ali i prelaziti 35 Celzijevih stupnjeva.

Foto: dhmz

Narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme, u utorak je zbog iznimno visoke temperature na snazi u splitskoj, dubrovačkoj te riječkoj regiji, gdje prijeti i opasnost od grmljavinskog nevremena.

U žutoj boji (potencijalno opasno vrijeme) zbog grmljavinskog nevremena nalaze se osječka i zagrebačka regija, dok je u srednjoj i južnoj Dalmaciji na snazi žuti alarm zbog vjetra. Kninska regija u žutoj je boji pak zbog iznimno visoke temperature.