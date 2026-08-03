Pogledajte kako je izgledala tribina u Varaždinu nakon što ju je Torcida zapalila

Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk s 2-1 (0-0). Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56).

Nakon utakmice Varaždina i Hajduka Torcida je zapalila stolice na gostujućoj tribini.

Sredinom drugog poluvremena gostujući su navijači razvili veliku poruku preko svoje tribine. Na transparentu je pisalo: 'Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!' Istodobno se s gostujuće tribine moglo čuti i skandiranje 'J**o vas Dalić', aludirajući na bivšeg hrvatskog izbornika koji je važan oslonac Varaždina.

Podsjetimo, uoči utakmice Torcida je proglasila bojkot zbog visokih cijena ulaznica, a onda ga otkazala nakon što su cijene smanjene.

U nastavku pogledajte fotografije južne varaždinske tribine u trenutku kada je plamen jenjavao, a Torcida napuštala tribinu. Oštećeno je više stolica, a Hajduk će vjerojatno dobiti žestoku kaznu disciplinske komisije.

Foto: Lukas Biereder/imago sportfotodienst/Profimedia

Foto: Lukas Biereder/imago sportfotodienst/Profimedia

Foto: Lukas Biereder/imago sportfotodienst/Profimedia

Foto: LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia