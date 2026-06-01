Opća opasnost predstavila novu postavu i otvorila novo poglavlje benda

U zagrebačkom Hard Placeu sinoć je održano okupljanje koje je za mnoge bilo mnogo više od predstavljanja nove pjesme. U emotivnoj atmosferi, uz prisustvo brojnih kolega glazbenika, uključujući članove Divljih Jagoda, Teške industrije, Zabranjenog pušenja, Jelusicka, Hard Timea, glazbenog producenta Zorana Švigira Švigija, prijatelja benda, predstavnika njihove izdavačke kuće Croatia Records, medija i dugogodišnjih suradnika, Opća opasnost službeno je predstavila novo poglavlje svoje priče, novu postavu i novi singl „Nebo iznad nas“.

Okupljanje je proteklo u znaku zajedništva, podrške i uspomena, a nakon razdoblja obilježenog velikim gubitkom i neizvjesnošću, jedan od najdugovječnijih hrvatskih rock bendova odlučio je nastaviti svoj glazbeni put.

Nakon prerane smrti Slavena Živanovića Žiže, osnivača, vođe i jednog od zaštitnih znakova benda, pred članovima je bilo teško pitanje, kako i može li Opća opasnost nastaviti dalje.U međuvremenu su Pero i Bani krenuli svojim glazbenim putevima, dok su preostali članovi, Igor Kolić Giga, Vlado Soljačić Sojka i Josip Kamenski Kameni, odlučili nastaviti priču Opće opasnosti uz snažnu podršku vjernih fanova.

Foto: Roberto Pavic roblfc1892

„I konačno, kako kaže i Žižin stih, Opća opasnost opet u tebi non-stop svira“, poručili su članovi benda.

Novo poglavlje donosi i nova lica. Bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno iz Županje te pjevač Zoran Mišić Zokz iz Valpova. Obojica su dugogodišnji prijatelji i suradnici benda koji su svojim dolaskom unijeli novu energiju i svježinu, istovremeno ostajući vjerni onome po čemu je Opća opasnost prepoznatljiva već više od trideset godina.

Neno je poznat po radu s bendovima Sheitans i Finger Trigger Happiness te kao član pratećeg benda Mije Dimšić, dok Zoran Mišić iza sebe ima više od dva desetljeća glazbene karijere, stotine nastupa, zapažen nastup u jednom glazbenom show-u, autorski album i suradnje s brojnim regionalnim glazbenicima.

Povratak benda obilježava i novi singl „Nebo iznad nas“. Riječ je o pjesmi snažne simbolike koja na najbolji način najavljuje novo poglavlje Opće opasnosti. Autori pjesme su Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac, a njezina poruka govori o novim počecima, zajedništvu i nastavku puta unatoč svim izazovima.

„Žiža, Pero i Bani ostavili su dubok trag u povijesti benda. Neno i Zoki nisu njihova zamjena, oni su sada dio Opće opasnosti i zajedno krećemo dalje“, poručili su članovi.

Sudeći prema atmosferi u Hard Placeu i snažnoj podršci koju su bendu iskazali kolege glazbenici, prijatelji i publika, svi su spremni za povratak Opće opasnosti i novo poglavlje benda.

Nova pjesma „Nebo iznad nas“ dostupna je na svim digitalnim platformama, a bend već najavljuje nove autorske materijale i koncertne aktivnosti koje slijede u narednim mjesecima.