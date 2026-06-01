U 111. godini preminuo najstariji svećenik na svijetu, molitva ga je održavala mladim

Najstariji katolički svećenik na svijetu, Bruno Kant, umro je u 111. godini u njemačkom okrugu Fulda. Kant je umro u petak navečer u Domu za starije osobe Eichenzell-Löschenrod, objavila je u subotu Biskupija Fulda.

Fuldski biskup Michael Gerber odao je u subotu počast Kantu kao svećeniku čije je svjedočanstvo vjere i služenja oblikovalo mnoge ljude kroz generacije, piše katholisch.de

"Čak i u starosti, zračio je poniznošću, suosjećanjem i duhovnom dubinom koja je karakterizirala cijeli njegov svećenički život", rekao je te dodao da je njegovom smrću biskupija izgubila svećenika "čiji je život dotaknuo više od stoljeća crkvene i društvene povijesti".

Oduvijek je imao snažnu vjeru

Bruno Kant, rođen 1916. u Werblinu, tada dijelu Zapadne Pruske, završio je srednju školu u Danzigu 1934. i započeo teološki studij u Braunsbergu i Freiburgu. Pozvan je u vojnu službu 1943. Bio je i sovjetski zarobljenik. Nastavio je studij u Fuldi 1948. Zaređen je za svećenika u katedrali u Fuldi 1950. Kant je služio kao župnik u nekoliko župa unutar Fulda biskupije, uključujući župu sv. Ägidija u Petersberg-Marbachu, više od tri desetljeća. Također je služio kao dekan Hünfeldskog dekanata od 1981. do 1986. Umirovljen je 1991.

Za svoj 110. rođendan 26. veljače Kant je primio osobnu čestitku od pape Lava XIV. Svećenik je do 102. godine redovno obavljao pastoralne dužnosti.

"Molitva me održava mladim“, rekao je Kant za katholisch.de u studenom 2025. Svakodnevno se molio, čitao iz svog brevijara, molitvenika za katoličke svećenike, i rješavao sudoku zagonetke.

"Oduvijek sam imao snažnu vjeru", rekao je tada Kant. Istovremeno se još uvijek pitao zašto "dobri Bog može dopustiti toliko gluposti, nesreće i zloće u svijetu".