Nakon svih izazova, s Pecom pronašla mir: 'Ljubavi nam ne nedostaje, kao stari bračni par smo'

Godinama je gradila glazbenu karijeru nastupajući na domaćoj sceni, no posljednjih godina našla se i pod povećalom javnosti zbog veze s Markom Pecotićem Pecom (47), članom popularnih 4 Tenora. Sada je splitska pjevačica Silvia Dvornik odlučila napraviti veliki iskorak i publici predstaviti svoj prvi samostalni singl 'Znan da te volin'.

Emotivna pjesma snimana je u njezinu rodnom Splitu, a pjevačica priznaje da u njoj ima i djelić nje same. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako je reagirala kada je prvi put čula pjesmu, koliko su joj tijekom stvaranja značili savjeti partnera Marka te kakvi su joj planovi za nastavak solo karijere. Progovorila je i o izazovima s kojima se nosila nakon burnog medijskog razdoblja te otkrila je li se nešto promijenilo kada je riječ o vjenčanju.

Ovo je Vaš prvi singl, kako ste se osjećali kada ste ga prvi put čuli?

Ovo je moj prvi samostalni singl i osjećaj je stvarno poseban. Kada sam ga prvi put čula, bila sam prepuna emocija jer sam znala koliko ljubavi, straha, uzbuđenja i rada stoji iza svega. To je trenutak koji ću sigurno dugo pamtiti.

Pjesma je snimana u Vašem rodnom gradu, ima li to posebnu vrijednost za Vas?

Apsolutno. Moj rodni grad za mene ima posebnu emociju i upravo zato mi je bilo važno da dio ove priče nastane tamo gdje sam odrasla. Sve je nekako bilo iskrenije, toplije i osobnije. Split je nama koji ovdje živimo vječna ljubav i nepresušna inspiracija. To je grad čija povijest, emocija i prirodna ljepota teku našim venama i duboko su ukorijenjeni u našem DNK-u. More, ljeto i taj poseban mediteranski duh nešto su što nosim u sebi i potpuno prirodno izlaze kroz glazbu.

Vaš partner Marko, s kojim godinama nastupate, sigurno Vam je davao komentare tijekom stvaranja ovog singla - koliko su Vam ti savjeti značili i kako je on reagirao kada je pjesmu prvi put čuo?

Marko je bio uz mene tijekom cijelog procesa i njegovo mišljenje mi jako puno znači jer me poznaje i privatno i glazbeno. Uvijek je iskren prema meni, a upravo mi takvi savjeti najviše vrijede. Kada je prvi put čuo pjesmu, bio je jako emotivan i rekao mi je da je to zapravo “moja priča” otpjevana kroz pjesmu.

Hoće li se Vaša glazbena suradnja sada mijenjati dok gradite solo karijeru i planirate li se više fokusirati na vlastitu glazbenu karijeru?

Naša glazbena suradnja se sigurno neće promijeniti jer smo kroz godine izgradili poseban odnos na sceni. I dalje nastavljamo u istom smjeru nas dvoje kao duo, ja sa svojim bendom Naranča s kojima nastupam u varijantama bez Marka. Ova pjesma je samo jedan mali iskorak na mom glazbenom putu i veselim se svemu što dolazi.

Koji su Vaši planovi za buduće glazbene projekte i radite li trenutačno na novim pjesmama?

Imam puno ideja i već se razgovara o novim pjesmama. Želim graditi svoju priču polako, iskreno i kvalitetno. Najvažnije mi je da publika kroz moje pjesme osjeti emociju i prepozna mene. S obzirom na to da se danas ništa ne može dugoročno planirati, za sada želim samo uživat u sadašnjem trenutku i bit zahvalna na svemu.

Kako planirate provesti ovo ljeto, hoće li biti novih nastupa i hoće li biti vremena za odmor? Jeste li možda već isplanirali neko putovanje?

Ljeto će mi biti radno, što me jako veseli jer nas očekuje puno nastupa i druženja s publikom. Naravno, pokušat ću pronaći i malo vremena za odmor i obitelj. Volim putovanja pa se nadam da će biti prilike i za neki bijeg, makar na nekoliko dana, to je sigurno Vječni grad kojem se vraćam svake godine zadnjih 10 godina tradicionalno.

Prošli ste kroz burno razdoblje i turbulencije u privatnom i medijskom životu - kako se danas nosite s osudama i komentarima javnosti?

Mislim da je sve za ljude i život nas nekad odvede kroz lijepe, ali i teške trenutke. Danas biram pamtiti samo sretne dane i fokusirati se na ono dobro što imam u životu. Naučila sam da ne mogu utjecati na tuđa mišljenja, ali mogu na svoj mir i na to kako gledam na sve što sam prošla.

Kako biste opisali Vašu vezu danas, osjećate li da je čvršća i stabilnija zbog svih izazova?

Mislim da nas je sve kroz što smo prošli dodatno ojačalo. Svaki izazov vas ili udalji ili još više poveže, a nas je zaista još više spojilo. Mislim da čovjeka najbolje upoznaš upravo onda kada je teško. Kada tada ostane uz tebe i pruži ti ruku, onda sve one lijepe životne situacije kasnije imaju još veću vrijednost i sreću.

U prethodnom intervjuu za naš portal spomenuli ste da vjenčanje trenutačno nije u planu, je li se što promijenilo ili i dalje uživate u ovoj fazi veze?

U ovom periodu života zaista uživamo, rekla bih čak kao stari bračni par, i trenutačno se ne opterećujemo formama. Ova godina nas je, nažalost, suočila s gubitkom puno dragih ljudi i upravo zato danas još više cijenimo mir, zajedništvo i zdravlje. To stvarno nije floskula, kada prođeš takve trenutke, shvatiš koliko su neke stvari zapravo važne. Ljubavi nam ne nedostaje, i to je ono što nam je najbitnije.