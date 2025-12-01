Ova ljekovita biljka pravi je čuvar zdravlja: Profesor otkriva recept za opekline

Čuvarkuća je biljka koja je cijenjena zbog sposobnosti uspijevanja u različitim uvjetima te zbog lijepih oblika u obliku rozete. Najbolje uspijeva na jakom, izravnom svjetlu, ali podnosi i djelomičnu sjenu. Ova izdržljiva biljka podnosi širok raspon temperatura, no najbolje uspijeva u hladnijim i suhim uvjetima. Otporna je na mraz i može preživjeti zimske uvjete na otvorenom, no važno je izbjegavati prekomjernu vlagu kako bi se spriječio razvoj plijesni.

Trajna je biljka s debelim i mesnatim listovima koji imaju šiljasti vrh. Tijekom ljeta cvjetna stapka izraste 10 do 30 cm visine i prekrivena je malim ljuskastim listićima. Listovi su bez mirisa, a okus je sluzast i kiselkast. Cvjeta tijekom srpnja i kolovoza.

Može se pronaći u vrtovima te na krovovima kuća. Po potrebi se svježi listovi beru od početka ožujka do kraja listopada.

Foto: Željko Križevac

Ljekovitost čuvarkuće

Austrijski botaničar Richard Willfort je u svojoj knjizi "Ljekovito bilje i njegova upotreba" naveo da je čuvarkuća u srednjem vijeku imala veliki ugled te je bila poznata i cijenjena. Tako navodi da se sok od svježih listova koristio kao sredstvo protiv uboda insekata i kao sredstvo protiv crijevnih parazita.

Botaničar ističe da sok hladi i steže te se stavlja na rane, upale, čireve, opekotine i na bolna mjesta, a svježi listovi pripremljeni kao čaj ili oblog primjenjuju se kao sredstvo protiv herpesa zostera, raspucane kože i hemoroida. Osim toga, mast od čuvarkuće se upotrebljava za ozljede uslijed nezgoda, rana, upala, opekotina, uboda insekata i drugo.

Willfort u knjizi piše da se kod upale uha kapa svježi sok listova u uho jer on rastvara sekret. Mnoge starije generacije su kapale sok u uho dok bi ležali na strani i tako držale par minuta.

Foto: Željko Križevac

Mast od čuvarkuće za opekline

Dok su industrijski proizvodi bili manje dostupni, prirodni sastojci bili su ključni. Nekada su sve kuće morale imati čuvarkuće na krovovima.

Profesor Željko Križevac više od pola svog života bavi se berbom ljekovitog bilja, pravljenjem tinktura i prirodnih krema, a nama je otkrio svoj domaći recept za mast od čuvarkuće koja se koristila kao prirodni lijek za liječenje rana, opekotina, posjekotina i uganuća.

Domaći recept za mast od čuvarkuće

Sastojci:

100 g domaće svinjske masti, u kojoj nema crvenog luka

50 g čuvarkuće

Priprema:

Svinjsku mast ugrijte da se otopi i postane tekuća. U međuvremenu dok se mast topi, operite čuvarkuću. Izblendajte listove u blenderu ili u sokovniku. Sok od čuvarkuće ulijte u otopljenu mast u emajliranoj posudi. Promiješajte je i ulijte u dvije plastične posudice od 100 grama. Ostavite je vani da se ohladi u plastičnoj posudici kako bi se mast stvrdnula. Zatvorite plastičnim poklopcem i stavite je u hladnjak. Držite mast u hladnjaku i upotrebljavajte po potrebi.

"Domaća mast od čuvarkuće može se koristiti godinu dana", kaže profesor Križevac.

Oblog od čuvarkuće za opekline

Osim ove masti koja pomaže kod opeklina, jednako dobro može djelovati i oblog od čuvarkuće, kojemu svjedoči profesor.

"Nedavno smo nećak i ja pekli rakiju, nosio je kom i kad ga je istresao iz kante, okliznuo se i prelio ga preko ruke. Kom mu je opekao cijelu ruku. Jako ga je peklo. Rekao sam mu da stavi ruku u hladnu vodu i dok ju je tako držao, uzeo sam par listova čuvarkuće koje sam zdrobio i stavio natucane listove na opečeno mjesto. Potom sam mu zavio čuvarkuću plastičnom folijom kako ne bi curilo i preko toga sam mu stavio zavoj koji sam dobro stegnuo. Folija nije dala da sok iscuri van. Sutra ujutro kad je skinuo zavoj foliju, vidjelo se samo malo crvenila, nije bilo opekotine, pučkića niti rane. Sok čuvarkuće djeluje tako da steže i stavlja se na opekotine i posjekotine. Sutradan mu nije bilo ništa, samo se još malo crvenilo to mjesto. Nije bilo ni rane. Tko ne reagira na vrijeme dignu mu se pučkići i vodeni mjehuri", dodao je.

Foto: Željko Križevac

Recept za sirup od čuvarkuće i meda

"Ovaj sirup ženama preporučuju i ginekolozi. Svaki puta prije korištenja trebate promiješati s drvenom žlicom. Također se savjetuje da se sirup i uzima s drvenom žlicom. Preporučljivo je konzumirati ujutro jednu žličicu pola sata prije doručka te tada ne smijete piti vodu niti išta jesti. Isto tako se ne smije ništa jesti ni piti pola sata nakon konzumacije kako bi ljekovitost čuvarkuće djelovala. Isti postupak se ponavlja oko 17 sati te treći put prije spavanja. Sirup se koristi dok se ne potroši", preporučuje profesor Križevac.

Sastojci:

300 g meda

300 g čuvarkuće

Priprema:

Listove čuvarkuće dobro operite i zatim ih izblendajte u blenderu. Izvažite 300 g meda i ulijte ga u staklenku s poklopcem. Dobiveni sok čuvarkuće dodajte u med, dobro promiješajte, zatvorite i stavimo u hladnjak. Kako ne bi došlo u kontakt s metalom, prvo stavite celofan, a zatim poklopac. Svaki dan promiješajte s drvenom žlicom nekoliko puta dnevno kako bi se smjesa sjedinila i tako ponavljajte pet dana. Sirup čuvajte u hladnjaku. Poslije toga sirup je spreman za korištenje.

Foto: Željko Križevac

Recept za čaj od čuvarkuće

Sastojci:

3 listića čuvarkuće

2 dl vode

Priprema:

Nasjeckajte tri listića čuvarkuće, stavite ih u lončić i prelijte s vrelom vodom. Ostavite da odstoji 20 minuta i možete piti čaj.

