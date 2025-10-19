Stoljećima se koriste: Ovih pet biljaka može pomoći kod nadutosti i probavnih tegoba

Probavne tegobe, bilo da se radi o nadutosti nakon obilnog obroka ili povremenim probavnim smetnjama, mogu svakome zagorčati život. Dok moderna medicina nudi učinkovite tretmane, postoje prirodni načini podrške zdravlju crijeva, piše The Conversation.

Stoljećima se bilje i začini koriste u tradicionalnoj medicini zbog svojih blagotvornih učinaka na probavu, a moderna znanost polako podržava neke od tih drevnih pripravaka.

Sljedećih pet biljaka i začina povezano je s boljom probavom.

1. Paprena metvica

Paprena metvica (Mentha piperita) jedna je od najpoznatijih biljaka za ublažavanje probavnih tegoba. Njen aktivni spoj, mentol, opušta mišiće crijeva, pomažući u smanjenju nadutosti, plinova i bolova u trbuhu. Također može smanjiti osjetljivost na bol, boriti se protiv štetnih bakterija i smiriti upalu.

Klinička ispitivanja pokazuju da kapsule ulja paprene metvice mogu ublažiti simptome sindroma iritabilnog crijeva (IBS). Ulje paprene metvice možda neće odgovarati osobama s refluksom kiseline, jer može opustiti donji ezofagealni sfinkter (mišić koji sprječava povratak želučane kiseline u grlo) što potencijalno može izazvati žgaravicu, posebno na prazan želudac. Čaj od paprene metvice je blaži i može ponuditi slične koristi.

2. Kamilica

Kamilica (Matricaria chamomilla) poznata je po svojim smirujućim učincima i može umiriti probavni sustav. Čaj od kamilice jedan je od najpopularnijih biljnih napitaka na svijetu, dnevno se popije oko milijun šalica, i dugo se koristi za ublažavanje probavnih smetnji, plinova, želučanih tegoba i iritacije crijeva.

Studije na životinjama pokazuju da ekstrakt kamilice može smanjiti čir na želucu zahvaljujući svojim antioksidativnim svojstvima.

Kamilica može pomoći i djeci. Naime, u jednoj studiji, 57 posto dojenčadi kojoj je dan čaj na bazi kamilice imalo je olakšanje od grčeva unutar tjedan dana, u usporedbi s 26 posto u placebo skupini. Drugo ispitivanje otkrilo je da su se djeca s blagim proljevom brže oporavila kada su liječena mješavinom kamilice. (Ove studije kombinirale su kamilicu s drugim biljem.)

Kamilica je općenito sigurna, ali neke osobe mogu biti alergične na nju.

3. Sjemenke karomola (ajowan)

Sjemenke karomola (Trachyspermum ammi), ili ajowan, osnovna su namirnica u indijskoj kuhinji i ajurvedskoj medicini. Stoljećima se koriste za ublažavanje plinova i nadutosti, vjerojatno zbog timola, spoja koji potiče želudac da proizvodi više kiseline, ponekad i do četiri puta više.

U studijama na životinjama, sjemenke karomola povećale su brzinu kojom se hrana kreće kroz probavni trakt, pojačale aktivnost probavnih enzima i povećale lučenje žuči, što pomaže u razgradnji masti. Istraživanja također pokazuju antispazmodične učinke, opuštajući mišiće crijeva blokiranjem receptora koji normalno izazivaju kontrakcije. Podaci o ljudima su ograničeni, ali kulinarska upotreba smatra se sigurnom.

Trudnice ili dojilje trebaju izbjegavati velike doze, jer su konzumacije velikih doza povezane s pobačajima.

4. Komorač

Komorač (Foeniculum vulgare) tradicionalno se žvače nakon obroka u mnogim kulturama kako bi osvježio dah i pomogao probavi. Njegove sjemenke bogate su netopljivim vlaknima, što pomaže u sprječavanju nakupljanja plinova i nadutosti. Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) preporučuju oko 30 grama vlakana dnevno.

Anetol, glavni aktivni spoj komorača, kemijski je sličan dopaminu i opušta mišiće crijeva, taj mehanizam potvrđen je laboratorijskim studijama. U malom ispitivanju na osobama s IBS-om, komorač je smanjio bol u trbuhu nalik grčevima, vjerojatno zbog ovog učinka opuštanja mišića.

Čaj od komorača, pomiješan s natrijevim bikarbonatom i sirupom dugo se koristi za ublažavanje plinova i nadutosti kod dojenčadi. Ispitivanja na ljudima su ograničena, ali duga povijest sigurne upotrebe komorača podržava njegovu tradicionalnu ulogu u skrbi za probavu.

5. Kumin

Kumin (Cuminum cyminum) ima jednako dugu povijest ublažavanja probavnih problema. Moderne studije sugeriraju da pojačava aktivnost probavnih enzima, ubrzavajući razgradnju hrane. Također potiče oslobađanje žuči iz jetre, što pomaže u probavi masti i apsorpciji hranjivih tvari.

Jedna studija provedena na štakorima otkrila je da kumin skraćuje vrijeme provedeno u probavnom traktu za oko 25 posto, vjerojatno zbog svojih učinaka na enzime i žuč. U kliničkom ispitivanju na 57 osoba s IBS-om, koncentrirani kumin značajno je ublažio simptome unutar dva tjedna.

Bilje i začini nisu zamjena za medicinski tretman, ali mogu nadopuniti uravnoteženu prehranu i pružiti blagu podršku za svakodnevne probavne probleme. U normalnim količinama općenito su sigurni za konzumaciju, ali svatko tko ima kronične bolesti ili uzima lijekove trebao bi se prvo posavjetovati sa zdravstvenim djelatnikom. Za mnoge, međutim, šalica čaja od kamilice ili prstohvat kumina mogu biti jednostavan i ukusan korak prema boljem probavnom zdravlju.

