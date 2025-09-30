Simulacija pokazala što se događa u tijelu kada na 30 dana izbacite nezdravu hranu s jelovnika

Simulacija je otkrila što se događa s vašim tijelom ako izbacite nezdravu hranu na samo 30 dana.

Svi znamo da izbacivanje šećera iz prehrane s vremenom dolazi s određenim zdravstvenim prednostima, ali što ako izbacite hranu koja sadrži visoke razine masti, soli ili šećera?

Nema hamburgera, pizza, krafni ili bilo čega sličnog cijeli mjesec, što je težak zahtjev za mnoge ljude. Naime, YouGovova studija iz 2022. godine otkrila je da nešto manje od polovice (47 posto) Britanaca jede nezdravu hranu tjedno, dok sedam posto stanovništva konzumira je svakodnevno.

Što će se dogoditi ne jedete nezdravu hranu 30 dana?

Prema simulaciji, koja je objavljena na na YouTubeovom kanalu GrowFit Health (koji nije profesionalni medicinski portal), s vremenom ćete iskusiti niz osjećaja i promjena ako biste u potpunosti preskočili nezdravu hranu na 30 dana.

Prvi do treći dan

Pogodit će vas žudnja i vaše će tijelo početi biološki osjećati gubitak šećera, soli i aditiva.

Nažalost, nakon ovoga neće biti lako, jer se simptomi odvikavanja mogu početi sve više uočavati, u ovom trenutku možete očekivati ​​umor ili glavobolje.

Četvrti do sedmi dan

Približavajući se punom tjednu bez nezdrave hrane, možete očekivati ​​stabilizaciju energije kako se vaše tijelo počinje osjećati manje tromim.

Iako možete očekivati ​​da ćete se osjećati "lakše", vaše će tijelo proći fazu odvikavanja, prevladavajući ovisnosti koje ste možda razvili u vezi s nezdravom hranom.

Healthline navodi: "Nije dosljedno dokazano da šećer izaziva ovisnost kod ljudi, ali kada se kombinira s masnoćom, tome može biti teško odoljeti", dok šećer također može "stimulirati iste moždane puteve nagrađivanja kao i droge poput kokaina", piše LadBible.

Sedmi do četrnaesti dan

U drugom tjednu bez nezdrave hrane, možete primijetiti da vam se koža počinje čistiti, dok će se probava znatno poboljšati kao rezultat vaše zdravije prehrane.

To znači da se također nećete osjećati naduto nakon jela.

Od 15. do 20. dana

Prema simulaciji, tada ćete početi primjećivati ​​poboljšanja u snu i imat ćete osjećaj smirenosti kada su u pitanju promjene raspoloženja, dok će vaši okusni pupoljci postati aktivniji.

Prilagođavanjem će stvari poput voća imati slađi okus nego ikad prije.

Od 21. do 30. dana

Do ovog trenutka, imat ćete ćete bolji mentalni fokus, a istovremeno ćete imati dosljedan priliv energije tijekom cijelog dana.

Ako ste do sada bili bez nezdrave hrane, možda ste čak i izgubili nekoliko kilograma bez da ste se posebno trudili.

Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) kažu da vam zdrava i uravnotežena prehrana "može pomoći da se osjećate najbolje".

