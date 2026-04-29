Iz bolnice otkrili stanje teško opečenog dječaka (14) kojeg je udarila struja

Dječak (14) s opeklinama od strujnog udara kod Dubrovnika trenutačno je stabilno, potvrdili su u srijedu iz Klinike za dječje bolesti Zagreb, gdje je prebačen na liječenje.

"Maloljetnik je trenutno stabilno. Provode se mjere intenzivnog i kirurškog liječenja", naveli su iz bolnice.

Mladić je smješten na jedinici intenzivnog liječenja s teškim opeklinama u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici. U ponedjeljak je ondje hitno prebačen iz splitskog KBC-a gdje je bio hospitaliziran od subote.

Četrnaestogodišnjak je završio s teškim opeklinama prošloga vikenda kada ga je udarila struja nakon što se popeo na trafostanicu na Osojniku. Iz HEP-a su poručili da je bila označena znakovima opasnosti.

Helikopterom Hrvatske vojske hitno je prvotno prevezen u dubrovačku bolnicu, a potom i u KBC Split. Zbog ozbiljnosti ozljeda, početkom tjedna transportiran je na liječenje u Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je trafostanica na koju se popeo dječak: Progovorio pilot koji ga je spašavao