Ovo je trafostanica na kojoj je dječaka udarila struja: Progovorio pilot koji ga je spašavao

Dječak (14) iz mjesta Osojnik kod Dubrovnika kojeg je, nakon što se popeo na trafostanicu udarila struja, prebačen je na liječenje u Zagreb. Transportiran je rano ujutro u ponedjeljak policijskim helikopterom. RTL Danas doznaje kako je protekao let i, ono najvažnije, u kakvom je stanju.

Iza Bernarda Bartolucija, iskusnog pilota Antiterorističke jedinice Lučko, su brojni medicinski letovi. Malo koji je, kaže, bio zahtjevan kao ovaj jutros. Najviše emotivno. "Uvijek je specifično kad je dijete, to će vam reći svaki član posade. Dečko od 14 godina, na početku žviota... Ali velim, kad je uigrana posada... Doktorica Ćatipović je odradila vrhunski posao u helikopteru tako da, što se nas tiče, nije to bila komplicirana zadaća, ali naravno da su emocije tu uvijek uključene", priča nam pilot.

U Split su po mladog pacijenta došli već sinoć. "U svojoj karijeri nisam imao ovako teškog pacijenta u smislu da je trebalo toliko opreme. Od respiratora, imali smo opremu za oživljavanje unutra. To je sve trebalo unutra smjestiti. Tu je naš tehničar odradio veliki posao jer kad letite sve vam mora bit osigurano", kaže Bartoluci.

Prije toga liječnici splitske pedijatrije su napravili svoj dio posla. Jednako srčano i odgovorno. "Prije puta napravljene su sve medicinske pripreme. Učinjeno je previjanje koje je proteklo bez poteškoća i u relativno stabilnom respiracijskom i hemodinamskom stanju je premješten u Kliniku za dječje bolesti u naš referentni centar RH za liječenje opeklina u djece zbog daljnje obrade i liječenja", pojašnjava Joško Markić, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split.

Doznajemo njegovo stanje

Iz Dječje bolnice u Kalićevoj poručuju da je stanje 14-godišnjaka ozbiljno i da se smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Zadobio je opekline nakon udara struje kad se popeo na trafostanicu.

"Na višem naponu do strujnog udara može doći i kada se približimo, primjerice na srednje naponskim razinama na nekih desetak centimetara, može doći kroz proboja kroz zrak tj. do pojave električnog luka i do stradavanja bez kontakta", upozorava Mario Pernar, pomoćnik direktora HEP-Operatora distribucijskog sustava.

Iz HEP-a apeliraju na građane, naročito mlade, da se u blizini elektroenergetskih postrojenja i vodova ponašaju odgovorno i poštuju znakove opasnosti. "Najniža niskonaponska razina je ona koju imamo svi u svojim kućanstvima od 230 volti, a srednje naponske razine kreću od 10.000 volti što je 25 puta više - 25 puta viši napon od onog kojeg imamo u kućanstvima", dodaje Pernar.

Tužna je ovo priča ali čak i u njoj ima nešto dobro. A to je da su liječnici ali i vojska i policija – svi zajedno radili sve što mogu za jednog dječaka. Kako bi divno bilo da im jednog dana dođe zahvaliti.