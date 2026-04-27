Dječak (14) kojeg je udarila struja prevezen u zagrebačku Klaićevu bolnicu

Dječak (14) kojeg je kraj Dubrovnika udarila struja nakon što se popeo na trafostanicu koja je - poručuju iz HEP-a - bila propisno označena znakovima opasnosti, prebačen je u ponedjeljak ujutro u Klaićevu bolnicu u Zagrebu.

"Dječak star 14 godina hitno je premješten iz KBC Split gdje je bio hospitaliziran od 25. do 27. travnja 2026. zbog opsežne opekline uzrokovane nesretnim slučajem", izvijestili su iz bolnice. Zbog težine njegova stanja, u liječenje je uključen veliki broj djelatnika. Naime, kako smo jučer pisali, liječnici mu se bore za život te je rečeno da će biti prevezen u zagrebačku Klaićevu bolnicu helikopterom ako bude stabilan za prijevoz.

U Klaićevoj su već jučer bili spremni za prijem mladog Dubrovčanina. Voditelj hitnog prijema Klinike za dječje bolesti Zoran Barčot rekao je kako su dubrovački i splitski liječnici napravili su sve što je trebalo. Naglasio je kako je riječ o ozbiljnim opeklinama. Barčot je objasnio kako djeluje strujni udar na tijelo.

"Opekline su teške ozljede kod djece, a teško opečeno dijete je jedan od najtežih kirurških bolesnika uopće. Dječak je stradao udarom visokog napona, primio se za strujni kabel. Napon je obično oko 11.000 volti, može biti i 35.000, neki idu i do 400.000 volti. Možete zamisliti snagu energije i temperaturu koja uđe u njega i ruši sve, skuha mišiće, uništava žile, kožu, živce. Radi takvu štetu da neki pacijenti u startu preminu od ozljeda srca", rekao je i dodao da će se boriti za njega "svim silama i znanjem".

