Stradali dječak stiže u Klaićevu: 'Ta struja skuha mišiće, uništi žile, kožu, živce. Ali borit ćemo se za njega'

Dječaka (15) kod Dubrovnika je udarila struja nakon što se popeo na trafostanicu koja je - poručuju iz HEP-a - bila propisno označena znakovima opasnosti.

Liječnici mu se bore za život u splitskoj bolnici.

Ako dječak sutra bude stabilan za prijevoz sutra će, također helikopterom, biti prebačen na liječenje u Zagreb, točnije u Klaićevu bolnicu.

Tamo su već danas bili spremni za prijem mladog Dubrovčanina. O svemu je RTL-ova reporterka razgovarala s voditeljem hitnog prijema Klinike za dječje bolesti Zoranom Barčotom, koji je otkrio daljnji tijek liječenja.

"I dubrovački i splitski liječnici napravili su sve što je trebalo, a mi ćemo nastaviti. Nadamo se da će helikopter stići ujutro te da ćemo krenuti s liječenjem dječaka, i intenzivističkim i kirurškim", istaknuo je.

Riječ je, ipak, o ozbiljnim opeklinama. Barčot je objasnio kako djeluje strujni udar na tijelo. "Opekline su teške ozljede kod djece, a teško opečeno dijete je jedan od najtežih kirurških bolesnika uopće. Dječak je stradao udarom visokog napona, primio se za strujni kabel. Napon je obično oko 11.000 volti, može biti i 35.000, neki idu i do 400.000 volti. Možete zamisliti snagu energije i temperaturu koja uđe u njega i ruši sve, skuha mišiće, uništava žile, kožu, živce. Radi takvu štetu da neki pacijenti u startu preminu od ozljeda srca", ispričao je.

Barčot je kazao da su optimistični oko liječenja dječaka i da će se boriti za njega "svim silama i znanjem".