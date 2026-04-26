FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U BOLNICI SU OPTIMISTIČNI /

Stradali dječak stiže u Klaićevu: 'Ta struja skuha mišiće, uništi žile, kožu, živce. Ali borit ćemo se za njega'

'I dubrovački i splitski liječnici napravili su sve što je trebalo, a mi ćemo nastaviti. Nadamo se da će helikopter stići ujutro te da ćemo krenuti s liječenjem dječaka, i intenzivističkim i kirurškim', istaknuo je Zoran Barčot

26.4.2026.
20:50
Tea Mihanović
VOYO logo
VOYO logo

Dječaka (15) kod Dubrovnika je udarila struja nakon što se popeo na trafostanicu koja je - poručuju iz HEP-a - bila propisno označena znakovima opasnosti. 

Liječnici mu se bore za život u splitskoj bolnici. 

Ako dječak sutra bude stabilan za prijevoz sutra će, također helikopterom, biti prebačen na liječenje u Zagreb, točnije u Klaićevu bolnicu. 

Tamo su već danas bili spremni za prijem mladog Dubrovčanina. O svemu je RTL-ova reporterka razgovarala s voditeljem hitnog prijema Klinike za dječje bolesti Zoranom Barčotom, koji je otkrio daljnji tijek liječenja.

"I dubrovački i splitski liječnici napravili su sve što je trebalo, a mi ćemo nastaviti. Nadamo se da će helikopter stići ujutro te da ćemo krenuti s liječenjem dječaka, i intenzivističkim i kirurškim", istaknuo je. 

Riječ je, ipak, o ozbiljnim opeklinama. Barčot je objasnio kako djeluje strujni udar na tijelo. "Opekline su teške ozljede kod djece, a teško opečeno dijete je jedan od najtežih kirurških bolesnika uopće. Dječak je stradao udarom visokog napona, primio se za strujni kabel. Napon je obično oko 11.000 volti, može biti i 35.000, neki idu i do 400.000 volti. Možete zamisliti snagu energije i temperaturu koja uđe u njega i ruši sve, skuha mišiće, uništava žile, kožu, živce. Radi takvu štetu da neki pacijenti u startu preminu od ozljeda srca", ispričao je. 

Barčot je kazao da su optimistični oko liječenja dječaka i da će se boriti za njega "svim silama i znanjem". Više pogledajte u prilogu 

Strujni UdarStrujaLiječenjeKlaićevaBolnicaDijeteTrafostanica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike