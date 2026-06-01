Zoran Mišić prvi put o Općoj opasnosti, supruzi i djeci: 'Moja Iva je moj najveći oslonac'

Nakon tjedana nagađanja i predstavljanja singla "Nebo iznad nas", kojim je službeno otvoreno novo poglavlje jednog od najdugovječnijih hrvatskih rock bendova, vrijeme je da publika upozna čovjeka koji je preuzeo jednu od najodgovornijih uloga na domaćoj glazbenoj sceni.

Zoran Mišić (37), novi frontmen Opće opasnosti, prvi put nakon ulaska u kultni županjski bend u velikom intervju iskreno progovara o odluci koja mu je promijenila život. Kako je izgledao poziv koji nije mogao odbiti, koliko je razmišljao prije nego što je rekao "da", osjeća li teret očekivanja vjerne publike te kakvu budućnost vidi za bend koji desetljećima puni koncertne prostore diljem regije?

No, ovo nije samo priča o glazbi. Ekskluzivno za Net.hr Zoran prvi put otvoreno govori i o privatnom životu koji brižno čuva od javnosti - o supruzi Ivi s kojom uskoro slavi 14 godina braka, o djeci koja su njegov najveći ponos, obitelji koja mu je najveći oslonac te izazovima balansiranja između rock'n'rolla, roditeljstva i života između Hrvatske i Njemačke.

Pred njim je novi početak, a pred Općom opasnosti nova era. U prvom velikom intervjuu nakon preuzimanja mikrofona Zoran Mišić otkriva tko je danas, što ga pokreće i zašto vjeruje da najbolje tek dolazi.

Foto: Branko Galičić

Kako je izgledao vaš dolazak u Opću opasnost? Je li odluka došla spontano ili ste dugo vagali?

Dobio sam ponudu od benda krajem prošle godine. Nije bilo nikakvog pritiska, sve se događalo opušteno i organski, imao sam dovoljno vremena da sve posložim u glavi prije nego što sam dobio odluku. Srce je odmah reklo "da" ali morao sam dobro razmisliti o svemu i uzeti sve životne faktore u obzir, no na kraju je srce ipak pobijedilo.

Ulazak u bend koji ima vjernu publiku i veliku glazbenu ostavštinu sigurno nosi i određeni pritisak. Jeste li osjećali tremu zbog očekivanja fanova?

Na početku sam bio maksimalno fokusiran na pjesme i da se što bolje pripremim za probe i nisam previše ni razmišljao o tome, ali sada kada se sve počelo događati, pritisak i trema su definitivno prisutni, ali na jedan pozitivan, motivirajući način, a tome definitivno pridonosi i ogromna podrška koju smo dobili sa svih strana od fanova benda kojima se ovim putem zahvaljujem na tome.

Kada ste prvi put stali na probu s bendom, jeste li odmah osjetili onaj "klik" koji vam je potvrdio da je ovo pravi korak?

Prva proba je bila veliki korak za sve nas. Meni prvi put da sviram s njima kao pjevač, prvi put sam vidio Nenu, novog gitaristu, njima prvi put bez ljudi s kojima su navikli raditi preko 30 godina... Definitivno je bilo onog inicijalnog "ispipavanja" što je sasvim normalno, ali već do kraja te prve probe, svi skupa smo se opustili i kliknuli i kao glazbenici i na ljudskoj razini.

Što želite donijeti Općoj opasnosti kao novi vokal, hoće li publika upoznati neku novu energiju i možda drugačiju emociju kroz pjesme i nastupe?

Nema tu neke filozofije. Ja pjevam tako kako pjevam, a emocija se događa sama od sebe. Hoće li to biti drugačije - da, hoće, jer svaki čovjek sa sobom nosi svoju emociju. Hoćemo li kao bend bježati od zvuka koji je obilježio Opću kroz desetljeća - definitivno ne. A kamo će nas to odvesti, to će vrijeme pokazati.

Publika vas pamti još od sudjelovanja u RTL-ovom showu Hrvatska traži zvijezdu 2009. godine. Kada danas pogledate tog mladog Zorana i usporedite ga sa sobom danas, što biste mu poručili?

Uh, puno toga.. da imam priliku, vjerojatno bih imao jedan dugačak razgovor s mladim Zokijem, ali kad bi morao sažeti sve u jednu rečenicu poručio bih mu: 'Uzmi si vremena da razmisliš o svakom svom koraku, gledaj širu sliku i budi strpljiv'.

Uskoro slavite 14 godina braka sa suprugom Ivom. Koja je tajna dugog i stabilnog odnosa, posebno uz glazbeni posao koji često nosi putovanja i nepredvidiv tempo?

Razgovor i poštovanje. To su najveći stupovi našeg odnosa. Moja Iva je izuzetno realna osoba, čvrsto usidrena u stvarnosti dok sam ja sanjar i često znam odlutati u razmišljanju i maštarijama, ali bez obzira na tu razliku, trudimo se uvijek imati kvalitetnu komunikaciju i kroz godine, upravo to nas je dovelo do dubokog međusobnog razumijevanja i poštovanja i to je jedna od stvari s kojima se najviše ponosim u životu.

Kažu da glazbenici često najbolje emocije prenose kroz pjesme. Jeste li privatno romantičan tip i postoji li pjesma koja vas posebno veže uz suprugu?

Naravno. Kao i svaki par, i mi imamo "svoje" pjesme koje nas podsjećaju na lijepe zajedničke trenutke i koje uvijek rado slušamo. Jedna od tih je npr. "Baby I Love Your Way" od benda Big Mountain.

Koliko vam obitelj znači kao oslonac u trenucima velikih životnih promjena, poput ovog novog glazbenog poglavlja?

Obitelj mi znači neizmjerno puno. Što se tog tiče, poprilično sam konzervativan i vjerujem da je obitelj nešto najvrjednije i najsvetije što čovjek u životu može imati i upravo zbog toga sam zahvalan što imam obitelj zbog koje se osjećam voljeno i koja me podupire u svemu što radim. Pritom ne mislim samo na svoju ženu i djecu nego i na svoje roditelje i brata i sestru.

Ponosni ste tata 13-godišnje djevojčice i četverogodišnjeg dječaka, kakav ste tata kod kuće, strogi, popustljivi ili ipak "rock tata" za zabavu?

Pa, to je više pitanje njih nego za mene! (smijeh) Provodim puno vremena sa svojim klincima i uvijek se zabavljamo i glupiramo zajedno, slab sam na njih i popustljiv, ali do određene granice. I oni točno znaju kad je dosta.

Jesu li djeca već pokazala interes za glazbu? Sluša li se kod kuće rock i imaju li možda svoje glazbene favorite?

Kod kuće se sluša stvarno širok spektar glazbe (ovisi tko je DJ) ali naravno, rock tu dominira i klinci definitivno imaju svoj glazbeni ukus. Kćerka jako voli Twenty One Pilots i Michael Jacksona, a maleni više voli energičnije stvari poput Rammsteina i System Of A Downa.

Imate li neku životnu lekciju koju ste naučili kroz godine, a danas je pokušavate prenijeti i svojoj djeci?

Naravno, ima ih puno.. ali jedna koju bih izdvojio je ona koju je mene naučio moj otac a to je: radi predano i ne hvali se, a ako valja, drugi će te pohvaliti.

Mnogi vas doživljavaju kao pravog rockera, ali postoji li nešto što ljudi nikada ne bi povezali s vama, neki hobi, navika ili skriveni talent?

Pa ne baš... osim glazbe, već godinama sam strastveni obožavatelj i vozač motora, i sklon sam izgubiti dosta vremena na PlayStationu ako mi se svidi neka igra... Uz obitelj, glazbu i posao, ni nemam vremena ni za što više.

U svijetu glazbe često se govori o balansu između karijere i privatnog života. Imate li vi neki svoj mali ritual kojim "punite baterije" i vraćate mir nakon nastupa i putovanja?

San. Kvalitetan san je sve što mi treba nakon putovanja i svirki. Koliko god to volim, sve to zna biti poprilično iscrpljujuće, a onda je krevet sve što mi treba.

Za kraj, zadnjih nekoliko godina živite u Njemačkoj, s obzirom na novo poglavlje u karijeri, planirate li sada povratak u Hrvatsku? Vidite li se možda opet u rodnom Valpovu?

Jako često me ljudi pitaju ovo pitanje i najiskreniji odgovor je u stilu Nicka Praskatona: kombiniram... Prerano je još za bilo kakve odluke na tom području. A Valpovo je jedini grad u mom srcu i to se nikada neće promijeniti, gdje god da me život odnese...