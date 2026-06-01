A SAD ADIO /

Zaprosio je djevojku ispred prepune dvorane, to kako mu je lansirala 'neću' će još dugo boljeti

Zaprosio je djevojku ispred prepune dvorane, to kako mu je lansirala 'neću' će još dugo boljeti
Foto: Screenshot

Zaljubljeni mladić na koljeno se spustio ispred dupkom ispunjene amsterdamske koncertne dvorane Afas Live

1.6.2026.
15:20
Webcafe.hr
Prosidbe u javnosti vrlo su sklizak teritorij, a sada je to na grub način to spoznao i jedan Nizozemac, koji se u petak tijekom koncerta grupe Miss Montreal odvažio izvesti svoju dragu na pozornicu i tamo je zaprositi.

Zaljubljeni mladić na koljeno se spustio ispred dupkom ispunjene amsterdamske koncertne dvorane Afas Live, pa ispred otprilike šest tisuća ljudi ostao slomljena srca jer je mu je ona odvratila da ne želi njegov prsten na ruci.

Da neće biti dobro, postalo je jasno čim se djevojka odmaknula, no nakon što je on nastavio inzistirati, uzela je mikrofon u ruke da sve bude izrečeno jasno i glasno:

"Jako ga volim, ali trenutačno se među nama odvija mnogo toga što taj brak jednostavno čini nemogućim", objasnila je publici, koja je pljeskom ispratila njezinu iskrenost.

Mladić je na to slegnuo ramenima, a jesu li zajedno nastavili pratiti koncert ili su se razišli svatko na svoju stranu, nije poznato.

@zegmaarsaar Loes zei nee. #afaslive #missmontreal #huwelijksaanzoek #marriageproposals ♬ origineel geluid - zegmaarsaar
