Opća Opasnost zagonetnom objavom najavila novu eru: Fanovi u deliriju zbog nasljednika Pere Galića

Kratki, dinamični video ispunjen žestokom rock energijom, zagonetni opis "...nebo iznad nas" i tajanstveni datum koji treperi na ekranu - bilo je to sve što je trebalo da kultni županjski bend Opća Opasnost izazove pravu pomutnju na društvenim mrežama. Objava, koja se pojavila na njihovom službenom Instagram profilu, u samo je nekoliko sati pokrenula lavinu komentara, nagađanja i euforije među obožavateljima, signalizirajući mogući početak nove ere za sastav koji je nedavno prošao kroz najteže razdoblje u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Video, snimljen iz efektnih niskih kutova koji bend uzdižu prema plavom nebu, prikazuje glazbenike u punoj snazi, no s jednim ključnim, novim licem.

Zoki kao moćni nasljednik legendarnog frontmena

U samom središtu pozornosti našao se novi pjevač, tamnokosi glazbenik s bradicom i sunčanim naočalama, čija strastvena izvedba dominira videom. Za vjerne fanove Opće Opasnosti, pitanje nasljednika legendarnog Pere Galića bilo je jedno od najbolnijih. Galićev vokal bio je zaštitni znak benda više od tri desetljeća, no reakcije na novog člana su, čini se, iznad svih očekivanja. Komentari ispod objave pršte odobravanjem i uzbuđenjem. "Auuuuu... da me neko jučer pita može li itko zaminit Peru, rekla bi mu da je lud... ali OVOOOOO... Jedini koji može moćno ići Perinim stopama", napisala je jedna obožavateljica, dodavši: "Bravo ekipa za odabir! Bravo Zoki!". Time je i potvrđeno ono o čemu se mjesecima nagađalo – novi frontman benda je Zoran Mišić, a spomenuti 'Zoki' upravo je njegov poznati nadimak. Komentar obožavateljice sažeo je osjećaje mnogih, a poruke poput "To mi daj" i "Konačno!" jasno pokazuju da je publika spremna prihvatiti Mišića i dati podršku bendu na njihovom novom putu.

Misterij povratka nakon kraja jedne ere

Ova iznenadna najava dobiva na težini kada se uzme u obzir nedavna povijest benda. Početak 2025. godine bio je crno razdoblje za Opću Opasnost. Nakon prerane smrti gitarista i jednog od osnivača, Slavena Živanovića "Žiže", pjevač Pero Galić objavio je da napušta bend. U izjavi za medije tada je rekao kako jednostavno ne može nastaviti bez svog prijatelja i kolege, što je dovelo do službenog raspada benda u njegovoj najpoznatijoj postavi. Mnogi su tada pomislili da je to definitivan kraj za instituciju hrvatskog rocka koja je dijelila pozornicu sa svjetskim velikanima poput Whitesnakea i Bon Jovija.

Upravo zato ova objava djeluje gotovo nestvarno. Video završava datumom "30.5.2026.", no nema nikakve službene potvrde o čemu je točno riječ. Je li u pitanju veliki povratnički koncert, izlazak novog albuma ili nešto treće? Ovim potezom potvrđene su i višemjesečne glasine koje su se vodile u online krugovima o nastavku rada s pjevačem Zoranom Mišićem.

Za sada je jedno sigurno.Opća Opasnost ponovno je ujedinila svoju publiku i probudila nadu. Ovaj zagonetni isječak s neba dokaz je da plamen njihove glazbe i dalje gori, a tisuće fanova sada s nestrpljenjem iščekuju 30. svibnja 2026. kako bi saznali je li ovo uistinu zora novog poglavlja za legendarne rokere iz Županje.

