Opasno se zahuktalo: Ovo su fotografije čitatelja koje su nas očarale za 'Ljeto u hladu'

Čitatelji RTL-ovog portala Net.hr i dalje nam šalju fotografije ljetnih oaza iz svih krajeva Hrvatske za Kreativni nagradni natječaj "Ljeto u hladu".

U galeriji pogledajte kako izgledaju mjesta na kojima naši čitatelji pronalaze predah tijekom vrućih ljetnih dana i inspirirajte se za uređenje vlastitog kutka ili nam pošaljite svoje fotografije.

Za slanje fotkica još nije kasno! Tijekom trajanja natječaja redovito ćemo objavljivati galerije najljepših prizora koje nam šaljete upravo vi.

Tijekom trajanja natječaja redovito ćemo objavljivati galerije najljepših prizora koje nam šaljete upravo vi. Po završetku natječaja stručni žiri, sastavljen od urednika Net.hr-a, odabrat će tri najljepše, najkreativnije i najinspirativnije fotografije. Autori odabranih radova osvojit će vrijedne nagrade, a njihove će fotografije dobiti posebno mjesto na Net.hr-u.