Stigle su nam vaše fotkice za 'Ljeto u hladu': Zavirite u najljepše kutke za uživanje

Čitatelji RTL-ovog portala Net.hr neumorno šalju fotografije svojih najljepših i najinspirativnijih kutaka za ljetno opuštanje iz svih krajeva Hrvatske za Kreativni nagradni natječaj "Ljeto u hladu".

U našoj galeriji zavirite u mjesta koja odišu ljetnom atmosferom, a možda upravo među njima pronađete inspiraciju za svoj omiljeni kutak ili poticaj da nam pošaljete fotografiju svog mjesta za uživanje.

Za slanje fotkica još nije kasno! Tijekom trajanja natječaja redovito ćemo objavljivati galerije najljepših prizora koje nam šaljete upravo vi.

Po završetku natječaja stručni žiri, sastavljen od urednika Net.hr-a, odabrat će tri najljepše, najkreativnije i najinspirativnije fotografije. Autori odabranih radova osvojit će vrijedne nagrade, a njihove će fotografije dobiti posebno mjesto na Net.hr-u.