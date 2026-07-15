Pogledajte što Francuzi stavljaju na prozore da se spase od vrućina: Klima je tamo rijetkost

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ŠTO KAŽETE? /

I dok većina Hrvata bez klime ne može, ona je prava rijetkost u stanovima u Francuskoj, Velikoj Britaniji ili Belgiji.

No promjena klime tjera ih i na promjenu navika, posebno nakon što je zapadna Europa doživjela najtopliji lipanj u povijesti mjerenja. Ni prva polovina srpnja nije bolja.

RTL Danas iz prve ruke je provjerio kako se s toplinskim valovima nose Parižani.

Srebrne folije na prozorima

Na pročeljima pariških grada nije uobičajeno vidjeti klima uređaje.

Svega 25 posto Parižana ima ih u stanu. Zato nije neobičan prizor srebrnih folija na prozorima koji reflektiraju svjetlost i čuvaju stanove od vrućina.

Više pogledajte u videu.