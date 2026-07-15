Splićani stigli u Slovačku: Ovu prednost moraju obraniti

SRETNO, BIJELI /

Nogometaši Hajduka stigli su u Slovačku gdje ih sutra očekuje uzvrat prvog pretkola Europske lige protiv Žiline.

Splićani u susret ulaze s dva pogotka prednosti, nakon što su na Poljudu slavili 2:0. Gonzalo Garcia u sutrašnjem će dvoboju moći računati na Bambu koji se vraća nakon suspenzije. Momčadi se još nije priključio Niko Sigur, koji je nastupao za reprezentaciju Kanade na Svjetskom prvenstvu, dok su u Splitu ostali Mihael Žaper i Fran Karačić. Prođe li dalje, Hajduk čeka ciparski Pafos, a u slučaju ispadanja, slijedi Konferencijska liga i ogled s poljskim Katowicama.