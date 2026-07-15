Gonzalo Garcia najavio uzvrat u praznoj press-sobi: 'Znate da Hajduku ne odgovara 2-0'

Hajduk na uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline ulazi s dva gola prednosti, zahvaljujući pobjedi 2:0 na Poljudu prošloga tjedna i u revanšu, koji je na rasporedu u četvrtak s početkom u 20.30, će loviti plasman u drugo pretkolo.

"Čeka nas jako teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu. Želimo to ponoviti. Vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar momčadski duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, ali mi moramo igrati kao da je 0:0", rekao je Gonzalo Garcia u najavi utakmice u Slovačkoj.

Hoće li biti promjena?

"Nikad ne pričam o tome tko će igrati. Znamo puno o Žilini, doznali smo puno u zadnjoj utakmici. To je dobra momčad s dobrim igračima. Dobro se drže, zadržali su istu momčad kao u prošloj sezoni. Ako ne budemo na razini barem kao na prošloj utakmici, stvari će biti teške", rekao je Garcia.

Zanimljivo, na press konferenciji nije bio niti jedan novinar. Hrvatski stižu na dan utakmice, a slovački jednostavno nisu bili zainteresirani za presicu.

Roko Brajković bio je uz Garciju pa je i on dodao koju riječ.

"Vjerujemo u prolaz, imamo dobar rezultat. Moramo ostati mirni, znamo da smo bolja ekipa i to smo došli pokazati. Oni imaju još 90 minuta u kojima se sigurno neće predati. U prvoj utakmici smo pokazali da smo bolji i to smo došli potvrditi. Nadam se da ćemo biti još bolji. Nismo se došli braniti, došli smo napadati kao i u prvoj utakmici i u tome ćemo uspjeti.

Navijači su uvijek s nama gdje god da igramo. Nema dovoljno riječi za to opisati. Možemo im samo zahvaliti i poginuti za njih na terenu", rekao je Brajković, strijelac krasnog gola u prvoj utakmici.