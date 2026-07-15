U taboru Žiline vjeruju u prolaz, a oslanjaju se na mentalitet: 'Gosti su Balkanci'

Hajduk na uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline ulazi s dva gola prednosti, zahvaljujući pobjedi 2:0 na Poljudu prošloga tjedna i u revanšu, koji je na rasporedu u četvrtak s početkom u 20.30, će loviti plasman u drugo pretkolo.

Hajduk je bio puno bolji od svojih slovačkih rivala na Poljudu, a u taboru Žiline uvjereni su kako mogu okrenuti rezultat. "U prvoj utakmici vidjeli smo prekrasan nogomet. Ali, treba priznati, uz zasluženu pobjedu domaćina. Imali smo različite faze u utakmici, a imali smo i prilike. Protiv takvog protivnika morali smo ih iskoristiti za dobar rezultat. Vjerujem u uspjeh, a prolaz je moguć pod uvjetom da igrači pokažu pravi pristup i realiziraju prilike koje stvorimo.", rekao je na pres konferenciji trener Žiline Pavel Stano.

"Znamo da je Hajduk kvalitetan i da je zasluženo dobio prvu utakmicu, ali rezultat 2:0 za nas nije kraj. Pokazali smo da možemo stvarati prilike. Ako ih na svom terenu iskoristimo i od prve minute odigramo na maksimumu, vjerujemo da možemo zakomplicirati dvomeč i boriti se za prolaz", dodao je Stano.

Kapetan Žiline Miroslav Kačer priliku vidi u tome što Hajduk krasi "balkanski mentalitet".

"Mora doći do promjene, posebno u intenzitetu, moramo biti agresivni svih 90 minuta i ganjati suparnika. Ja moram biti lider koji će to povući, a znam da u momčadi imamo kvalitetnih igrača. Gosti su Balkanci i možda im neće biti po volji ako se utakmica ne bude razvijala kako su zamislili", rekao je kapetan.