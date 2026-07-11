UEFA poslala suca kojeg neki ne pamte po dobrome: Hajduku djelio pravdu u HNL-u!?

Hajduk u četvrtak, 16. srpnja u 20:30, igra uzvratnu utakmicu Europske lige protiv Žiline. U Slovačku 'Bili' idu s dva gola prednosti, a ondje će ih dočekati poznato lice.

Naime, UEFA je odredila kako će sudac utakmice Hajduka i Žiline biti rumunjski sudac Horatiu Fesnic. Ta je vijest posebno zanimljiva kada znamo da je Fesnic već sudio Hajduku, ali ne u Europi, već u HNL-u.

Naime, rumunjski je sudac bio jedan od nekoliko stranih sudaca koje je HNS angažirao za suđenje SHNL-a. Tako je Fesnic delegiran za Jadranski derbi u travnju 2024., u utakmici u kojoj je Hajduk poražen 1-0.

Fesnic je također sudio Osijeku 2021. godine u remiju bez pogodaka (0-0) protiv Pogona iz Szczecina.

Fesnic ima 36 godina, a prošle sezone sudio je 35 utakmica u kojima je pokazao 181 žuti i 11 crvenih kartona te dosudio 20 jedanaesteraca. U Žilini će mu pomagati sunarodnjaci Valentin Avram i Alexandru Corb, dok će četvrti sudac biti Szabolcs Kovacs.