Poznati hajdukovac ne dvoji: 'To će u uzvratu protiv Žiline biti veliki problem'

Hajduk je u prvoj utakmici pretkola Europske ligena svom Poljudu svladao Žilinu 2:0 i ta pobjeda donijela je euforiju na Poljud. Utakmicu je za Net.hr anaizirao legendarni vratar "Bijelih" Vladimir Balić, koji je istaknuo da su bijeli odigrali jako dobro, alli i upozorio na nekoliko ključnih detalja koji bi mogli biti presudni u uzvratu sljedećeg tjedna.

Dominacija kakvu Poljud dugo nije vidio

Hajduk je od prve minute krenuo furiozno, a Balić je istaknuo da velike "zasluge" za to ima i Žilina.

"Hajduk je imao protivnika koji se prikazao u najlošijem mogućem svjetlu", započeo je Balić i dodao:

"Vidjelo se da je Hajduk stvarao šanse kroz brza okretanja strana, a gol Brajkovića bio je šlag na tortu. Sve je to izgledalo jako dobro".

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pad u igri kao upozorenje za uzvrat

Ipak, nakon otprilike polovice igre u drugom poluvremenu, slika na terenu se promijenila. Hajduk je fizički pao, a Žilina je shvatila da mora krenuti otvorenije kako bi uhvatila aktivan rezultat.

"Svima je bilo vidljivo da je Hajduk pao i da je Žilina preuzela inicijativu kako bi pokušala zabiti gol", upozorio je Balić.

Slovačka momčad stvorila je nekoliko opasnih prilika koje, na sreću Hajduka, nije realizirala, a Balić smatra da bi takav pristup u uzvratnoj utakmici mogao biti koban:

"To će u uzvratu biti veliki problem za Hajduk ako bude branio svoj gol, a ne igrao napadački, kao da je rezultat 0:0."

Odluka o Livaji nema sportske logike

Najviše polemike izazvala je odluka trenera Garcíje da Marka Livaju, kapetana i najboljeg igrača, uvede u igru tek u 86. minuti. Balić smatra da za takav potez nema sportskog opravdanja, bez obzira na to što Livaja nije prošao kompletne pripreme s momčadi.

"U najvažnijoj utakmici moraju igrati najbolji igrači", poručio je Balić.