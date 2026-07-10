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Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline

Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk upisao vijednu pobjedu i pokazao puno dobrih stvali, ali nije bilo sve savršeno

10.7.2026.
10:02
Maj Gašparac
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je pobjednički započeo novu sezonu, svladavši na svom terenu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige slovačku Žilinu 2:0.

Bila je to utakmica u kojoj su Bijeli bili dominantni, a mogli su slaviti još većom razlikom te praktički osigurati prolazak u sljedeće pretkolo, no nedostajalo je preciznosti i u uzvrat sljedećeg četvrtka odlaze s dva gol prednosti, što definitivno nije nedohvatljiv zaostatak za Žilinu koja će na svom terenu loviti preokret.

U nastavku izdvajamo najvažnije stvari koje smo mogli naučiti o Hajduku iz utakmice protiv Žiline.

Nedostatak egzekucije

Najveća slabost Hajduka protiv Žiline bila je baš ta neučinkovitost u napadu i nedostatak egzekucije protiv Žiline koja je bila "na konopcima" i izgledala kao momčad kojoj su Bijeli mogli (a i trebali) zabiti barem još dva-tri gola. Bijeli su dominirali, imali su 15 udaraca na gol naspram pet gostujućih, ali ta dominacija otkrila je i veliki problem u realizaciji prilika. Pobjeda je na kraju morala biti uvjerljivija i neučinkovitost Bijelih mogla bi se skupo platiti protiv jačih suparnika u nastavku natjecanja u Europi.

Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Brži i okomitiji nogomet

Hajduk je protiv Žiline igrao jako brzi nogomet, djelovao je energičnije i s jasnom idejom da se kroz brzu tranziciju i visoki presing slomi protivnik. Trener Garcia nakon utakmice bio je jako zadovoljan pristupom svojih igrača, za koje je rekao da su "trčali kao ludi" i to je baš ono što je htio jer inzistira na visokom ritmu i kolektivnoj igri,kako s loptom, tako i bez nje. Hajduk nije bazirao svoju igru na individualnim potezima, već je bržim protokom lopte i okomitijim napadima slomio fizički snažne, ali spore Slovake.

Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Stare boljke u zadnjoj liniji

Unatoč pobjedi bez primljenog gola, obrana je pokazala trenutke dekoncentracije. Već u osmoj minuti napadač Žiline Timotej Hranica našao se sam ispred vratara, no srećom je promašio. Kasnije je neoprezno vraćanje lopte Darija Marešića umalo završilo bizarnim autogolom. Ti trenuci nesigurnosti podsjetnik su da u zadnjoj liniji još ima mnogo prostora za napredak i uigravanje, jer će ozbiljniji europski suparnici takve poklone znati iskoristiti.

Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Debitanti donijeli novu dimenziju

Hajdukovo novo pojačanje, Brazilac Dalisson pokazao se kao pun pogodak. Odigrao je jako dobru utakmicu u napadu, a sve je okrunio sjajnim golom za 2:0 s dvadesetak metara. Uz njega, u početnoj postavi debitirali su i stoper Rik van Hoorenbeeck te desni bek Mathieu Acapandie koji su odigrali solidnu utakmicu i pokazali da će Garcia na njih moći ozbiljno računati.

Evo što smo naučili o Hajduku iz velike pobjede protiv Žiline
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pobjeda bez Livaje

Hajduk je utakmicu protiv Žiline odigrao u sjeni sukoba trenera i Marka Livaje, koji je susret započeo s klupe, ali to nije bio teret za ekipu. Bijeli su pokazali karakter i odigrali jako dobru utakmicu bez prve zvijezde na terenu. Livaja je ušao u 86. minuti uz ovacije cijelog stadiona i to je potvrdilo njegov status apsolutnog ljubimca splitske publike, no utakmica protiv Žiline pokazala je da momčad Hajduka može jako dobro funkcionirati i bez njega.

HajdukžilinaEuropska Liga
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