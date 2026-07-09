Garcia: 'Imali smo igrače koji su trčali kao ludi. Zvižduci? Možda ne vole kako radim'

Hajduk je pobijedio Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige 2:0, a trener Bijelih Gonzalo Garcia nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo predstavom svoje ekipe.

"Gol katkad padne, katkad ne. Zadovoljan sam kako je momčad odradila utakmicu, uživali su na terenu. Odigrali smo odličnu utakmicu, a i Žilina je imala šansi. Vrlo su snažna momčad. Znamo da moramo biti u istom ritmu u uzvratu, s istim intenzitetom. Vrlo su dobra momčad, odlično smo minimalizirali njihove kvalitete", rekao je Garcia na početku pa dodao:

"Imali smo 11 igrača koji su trčali kao ludi. Svi su išli naprijed, vraćali se nazad. Bilo je i grešaka, ali bitno je raditi naporno kako bi ih riješili."

Garcia se osvrnuo i na zvižduke koje je dobio nakon što je spiker pročitao njegovo ime uoči utakmice:

"Ne znam, možda ne vole način na koji radim, ali ostat ću vjeran svom poslu, kako ga radim."

O odnosu s Markom Livajom rekao je sljedeće:

"Tretirao sam ga dobro, kao i sve ostale. Moje odluke vezane su isključivo uz nogomet. Nikad mi nije rekao da ga ne tretiram dobro."

Na kraju je odgovorio i na pitanje je li nesretan što nisu zabili još koji gol:

"Mogli smo, 2:0 je vrlo varljiv rezultat. Mogli smo zabiti još koji gol, ali imala je i Žilina dobrih situacija. Idemo na uzvrat s istom idejom."