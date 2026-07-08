Uoči Žiline, sve navijače Hajduka zanima jedna stvar

MARKO, MARKO, MARKO /

Na Poljudu Hajduk sutra čeka prva službena utakmica ove sezone. U prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu, Splićanima je u goste stigla momčad iz sjeverne Slovačke - Žilina.

Prošlu sezonu završila je na četvrtom mjestu doigravanja za prvaka, no kvalifikacije za Europsku ligu osigurala je osvajanjem kupa. Trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije uoči utakmice nije mogao izbjeći pitanje o statusu Marka Livaje.

"Marko je posljednjih dana ponovno priključen momčadi. Ostale informacije je već podijelio klub. Što se tiče igrača koji će biti u početnoj postavi, kao i obično, neću mnogo otkriti tako da ću stati na ovome".

"Još uvijek preslagujemo momčad. Stigli su nam neki novi igrači, neki su otišli, neki će još doći. Preslagujemo se. Mogu reći da momčad dobro trenira, mislim da to izgleda bolje nego prošle sezone".