Hajduk odradio trening pred Žilinu, a Livaja i Garcia ukrali su pozornost ovim izrazima lica

Hajduk u prvom pretkolu Europske lige igra protiv Žiline, a prva utakmica na rasporedu je u četvrtak u 20 sati na Poljudu.

Hajduk je imao jako buran tjedan prije utakmice. Naravno, riječ je o situaciji s Markom Livajom koji je u jednom trenutku bio jako blizu napuštanja kluba, ali sve se riješilo barem privremenim smirivanjem situacije. Podsjećamo, još tijekom slovenskih priprema kapetan 'Bilih' Marko Livaja prekršio je disciplinski pravilnik, a nakon što je odbio odraditi trkački trening, kao kaznu je prognan natrag u Split.

Još tijekom slovenskih priprema kapetan 'Bilih' Marko Livaja prekršio je disciplinski pravilnik, a nakon što je odbio odraditi trkački trening, kao kaznu je prognan natrag u Split.

Marko Livaja u konkurenciji je za utakmicu sa Žilinom. "Marko je opet s momčadi. Sve ostalo je rekao klub. O tome tko će igrati ili neće nikad unaprijed ne govorim", rekao je trener Garcia dan prije utakmice sa Žilinom.

Fotografije s treninga Hajduka dan uoči utakmice prikazuje vrlo ugodnu atmosferu. Na fotografijama se može vidjeti kako se Livaja i Garcia zajedno smiju, a sve pogledajte u fotogaleriji.